Mais de três mil moradores entraram em contato para marcação de consultas e exames - Divulgação / PMN

Publicado 16/01/2025 20:59

Nilópolis - Há um ano a Prefeitura de Nilópolis lançava o 'Zap da Saúde', para agendar consultas, exames, tirar dúvidas sobre horário de funcionamento dos postos, mandar sugestões ou queixa, com o objetivo de facilitar o acesso do nilopolitano aos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA). Quem quiser, pode entrar em contato com o número (21) 99726-2270, através do aplicativo Whatsapp.

Mais de três mil pacientes entraram em contato com a SEMUSA em busca de atendimentos nas especialidades de Ginecologia, Cardiologia, Clínica Geral, Oftalmologia e Pediatria. O município realiza cerca de 25 mil atendimentos mensais divididos pelos 12 postos de saúde, o Hospital Municipal Juscelino Kubitschek e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O ‘Zap da Saúde‘ funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Após a marcação da consulta ou exame, pelo mesmo canal, o usuário informa o que achou do serviço, qual foi a taxa de satisfação. A partir dessa pesquisa, a Secretaria de Saúde de Nilópolis buscará adequar o atendimento às necessidades da população.

Confira abaixo os endereços das unidades de saúde do município:

Posto Central

Rua João Pessoa, 1543, Centro, Nilópolis

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral

Posto A. de A. Machado

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte

Posto Dorvil Almeida Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol

Posto Médico Rosa Maria Perez

Rua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade

Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda

Posto Programa de Saúde da Família – Olinda II

Rua Pedro Roque, 13, Olinda

Posto Programa de Saúde da Família – Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº, Manoel Reis

Posto Programa de Saúde da Família – Frigorífico

Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, Frigorífico

Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970

Posto Programa de Saúde da Família – Cabuís

Rua General Mena Barreto, s/n, Cabuís

Complexo de Saúde Dr. Jorge David

Rua Senador Fernando Mendes, s/n, Centro

Hospital Municipal Juscelino Kubitschek

Rua Zezinho, 111 - Centro, Nilópolis

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

R. Antônio Pereira de Carvalho, 1337 - Cabuís, Nilópolis