Serão oferecidos ainda serviços de veículos e habilitação, como a emissão da segunda via do Renach, consulta de processos e documentação de veículos, entre outros - Divulgação

Serão oferecidos ainda serviços de veículos e habilitação, como a emissão da segunda via do Renach, consulta de processos e documentação de veículos, entre outrosDivulgação

Publicado 20/01/2025 16:31

Nilópolis - O Shopping Nilópolis Square se prepara para receber mais uma vez a ação itinerante do PoupaTempo RJ, que acontecerá a partir desta terça-feira (21), até o dia 31 de janeiro, das 10h às 16h, no 1º piso. A iniciativa busca facilitar o acesso da população a serviços essenciais, promovendo inclusão e cidadania em um espaço de conveniência.



Durante o período, os visitantes poderão contar com uma ampla gama de serviços. Entre eles, será possível agendar a emissão da primeira ou segunda via da Carteira de Identidade Nacional (RG), solicitar a segunda via do Título de Eleitor, atualizar dados cadastrais do CPF e realizar a solicitação ou renovação do Vale-Social, benefício destinado a pessoas com dificuldades de locomoção.

A iniciativa busca facilitar o acesso da população a serviços essenciais, promovendo inclusão e cidadania em um espaço de conveniência Divulgação



Além disso, serão oferecidos serviços relacionados a veículos e habilitação, como a emissão da segunda via do Renach, consulta de processos e documentação de veículos, verificação de multas e a emissão do CRLV digital. Para aqueles que necessitam de suporte em outras áreas, também haverá atendimento preliminar do PROCON e cadastro para a emissão de passaportes.



Na área de trabalho e educação, a ação contemplará serviços como a solicitação do Certificado ENCCEJA, consulta de situações relacionadas ao ENEM e ENCCEJA, emissão de resultados parciais e assistência com processos nessas áreas. Também será possível consultar a situação cadastral do CPF, além de solicitar e acompanhar processos de Seguro-Desemprego. Além disso, serão oferecidos serviços relacionados a veículos e habilitação, como a emissão da segunda via do Renach, consulta de processos e documentação de veículos, verificação de multas e a emissão do CRLV digital. Para aqueles que necessitam de suporte em outras áreas, também haverá atendimento preliminar do PROCON e cadastro para a emissão de passaportes.Na área de trabalho e educação, a ação contemplará serviços como a solicitação do Certificado ENCCEJA, consulta de situações relacionadas ao ENEM e ENCCEJA, emissão de resultados parciais e assistência com processos nessas áreas. Também será possível consultar a situação cadastral do CPF, além de solicitar e acompanhar processos de Seguro-Desemprego.

Para aqueles que necessitam de suporte em outras áreas, também haverá atendimento preliminar do PROCON e cadastro para a emissão de passaportes Divulgação



O Poupatempo no Shopping Nilópolis Square é mais do que uma conveniência: é uma oportunidade de aproximar serviços essenciais da população e movimentar o comércio local, já que o aumento no fluxo de pessoas beneficia tanto os visitantes quanto os lojistas do empreendimento.



Serviço: Shopping Nilópolis Square promove cidadania com ação do Poupa Tempo RJ.



Shopping Nilópolis Square



De: 21 a 31 de Janeiro



Horário: 10h ás 16h



Local: 1 Piso



Endereço: Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras nº 100, Nilopolis, centro.



Para mais informações, acesse instagram @shoppingnilopolissquare ou pelo telefone Tel:2792-0608 O Poupatempo no Shopping Nilópolis Square é mais do que uma conveniência: é uma oportunidade de aproximar serviços essenciais da população e movimentar o comércio local, já que o aumento no fluxo de pessoas beneficia tanto os visitantes quanto os lojistas do empreendimento.21 a 31 de Janeiro10h ás 16h1 PisoRua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras nº 100, Nilopolis, centro.Para mais informações, acesse instagram @shoppingnilopolissquare ou pelo telefone Tel:2792-0608