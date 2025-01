A prisão aconteceu em ação conjunta da Guarda Civil Municipal de Nilópolis e policiais civis da 57ª DP - Divulgação / GCM-PMN

A prisão aconteceu em ação conjunta da Guarda Civil Municipal de Nilópolis e policiais civis da 57ª DPDivulgação / GCM-PMN

Publicado 25/01/2025 12:40

Nilópolis - Um homem foragido da Justiça pelo crime de roubo, foi preso no início da noite desta sexta-feira (24), em ação conjunta pelos Guardas Civis Municipais de Nilópolis e policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), após dar entrada para atendimento médico no Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, no Centro. A prisão de Pablo de Oliveira Piau, de 32 anos, que estava com algumas escoriações, aconteceu com informações recebida pelo Setor de Inteligência da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Pablo tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo de aparelho celular ocorrido em 2021.

Pablo de Oliveira Piau, de 32 anos, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo Divulgação / GCM-PMNI

O preso foi transferido pelos guardas civis municipais e os policiais civis para atendimento médico no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Após uma tomografia, Pablo de Oliveira Piau foi liberado para o seu retorno ao Hospital JK, e na sequência, conduzido preso para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis).