Contra o acusado, os policiais civis cumpriram um mandado de prisão preventiva pela prática de roubo no interior de coletivo - Divulgação / PCERJ

Contra o acusado, os policiais civis cumpriram um mandado de prisão preventiva pela prática de roubo no interior de coletivoDivulgação / PCERJ

Publicado 28/01/2025 00:15

Nilópolis - Um homem foi preso em flagrante pelos policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), pelo crime de roubo praticado no interior de um ônibus, nesta segunda-feira (27), em Nilópolis. O criminoso foi localizado, após dar entrada em uma unidade de saúde da região.

De acordo com as investigações, o homem é acusado de roubos no município. Contra o acusado, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pela prática de roubo no interior de coletivo.

O preso ainda é investigado por furto e roubo.