O homem resgatado agradeceu em vídeo o trabalho dos policiais militares do 20º BPMReprodução / 20º BPM

Publicado 02/02/2025 21:10

Nilópolis - Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) resgataram um homem que foi sequestrado, na tarde deste domingo (02), nas proximidades da Comunidade Az de Ouro, em Nilópolis. Na ação, os agentes que estavam em motocicletas, flagraram o homem se jogando de um veículo em movimento com as mãos amarradas. Ao perceberem a aproximação dos policiais militares, o carro fez uma manobra brusca e retornou para a comunidade nilopolitana.

A vítima que usava tornozeleira eletrônica, relatou ter sido sequestrada na Estação de Trem de Anchieta, enquanto trabalhava e levada para a comunidade, onde criminosos planejavam executá-la por questões de facção criminosa.

O homem resgatado agradeceu em vídeo o trabalho dos policiais militares do 20º BPM (Mesquita).



A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).