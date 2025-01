O e-book aborda o saneamento como uma questão de saúde pública, conecta essa pauta aos problemas socioambientais da região, trazendo novos olhares para desafios históricos - Divulgação

O e-book aborda o saneamento como uma questão de saúde pública, conecta essa pauta aos problemas socioambientais da região, trazendo novos olhares para desafios históricosDivulgação

Publicado 28/01/2025 23:00 | Atualizado 28/01/2025 23:14

Baixada Fluminense - Já está disponível na internet o e-book “O Básico: Cartilha sobre saneamento básico na Baixada Fluminense”, uma obra que promove reflexões sobre as injustiças ambientais relacionadas ao saneamento básico na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Produzido pelo divulgador científico e comunicador socioambiental, Cayo Scot, cria de Nilópolis, o livro digital busca reivindicar uma Baixada mais justa, saudável e sustentável. A obra é uma colaboração entre a Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz e a Fundação CECIERJ.

Cayo Scot estudou no Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) Campus Nilópolis e na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFFRJ) em Seropédica.

O e-book é produzido pelo divulgador científico e comunicador socioambiental, Cayo Scot, cria de Nilópolis. O livro digital reivindica uma Baixada mais justa, saudável e sustentável Divulgação



Abordando o saneamento como uma questão de saúde pública, o e-book conecta essa pauta aos problemas socioambientais da região, trazendo novos olhares para desafios históricos. Casos emblemáticos como o episódio da geosmina, o lixão de Gramacho e os recorrentes alagamentos na Baixada Fluminense são apresentados de maneira acessível e provocativa.



Com mais de 40 páginas que combinam texto, imagens e algumas colagens digitais, "O Básico" embasa-se em um trabalho acadêmico e científico, resultado de pesquisa bibliográfica e documental, e posiciona-se como um produto de divulgação científica e um material paradidático.



Para o autor Cayo Scot, especialista em Divulgação e Popularização da Ciência pela Fiocruz, trazer o saneamento básico para o centro das discussões, com foco nas realidades periféricas, é essencial, e a divulgação científica tem papel fundamental nesse processo. “A divulgação científica deve ser uma aliada à luta ambiental! Ela fomenta reflexões, estimula o engajamento às causas e pautas ambientais, catalisa diálogos e é capaz de estreitar relações entre atores e conhecimentos diversos”, destaca. Abordando o saneamento como uma questão de saúde pública, o e-book conecta essa pauta aos problemas socioambientais da região, trazendo novos olhares para desafios históricos. Casos emblemáticos como o episódio da geosmina, o lixão de Gramacho e os recorrentes alagamentos na Baixada Fluminense são apresentados de maneira acessível e provocativa.Com mais de 40 páginas que combinam texto, imagens e algumas colagens digitais, "O Básico" embasa-se em um trabalho acadêmico e científico, resultado de pesquisa bibliográfica e documental, e posiciona-se como um produto de divulgação científica e um material paradidático.Para o autor Cayo Scot, especialista em Divulgação e Popularização da Ciência pela Fiocruz, trazer o saneamento básico para o centro das discussões, com foco nas realidades periféricas, é essencial, e a divulgação científica tem papel fundamental nesse processo. “A divulgação científica deve ser uma aliada à luta ambiental! Ela fomenta reflexões, estimula o engajamento às causas e pautas ambientais, catalisa diálogos e é capaz de estreitar relações entre atores e conhecimentos diversos”, destaca.

Casos marcantes como o episódio da geosmina, o lixão de Gramacho e os recorrentes alagamentos na Baixada são apresentados de maneira acessível e provocativa Divulgação





O e-book já está disponível para download gratuito no site da Fundação Cecierj:



Mais informações sobre o e-book no telefone: (21) 97514-5580. Com um tom mais crítico e visual marcante, "O Básico" joga holofotes para os desafios enfrentados pela Baixada Fluminense, evidenciando a urgência de mudanças estruturais e mobilizando reflexões essenciais sobre justiça socioambiental.O e-book já está disponível para download gratuito no site da Fundação Cecierj: https://www.cecierj.edu.br/divulgacao-cientifica/ebook-o-basico/ Mais informações sobre o e-book no telefone: (21) 97514-5580.