Os Correios são responsáveis pelo envio da correspondência do IPTU, que dessa vez será uma e-carta e não mais um carnêDivulgação / PMN

Publicado 29/01/2025 21:31

Nilópolis - Os contribuintes de Nilópolis que ainda quiserem garantir 10% de desconto em cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025, precisam ficar ligados, o benefício termina nesta sexta-feira (31).



A Prefeitura de Nilópolis também irá disponibilizar 5% no valor do imposto para quem optar por pagar até o dia 28 de fevereiro. Quem não puder saldar o tributo em nenhuma das duas opções de cota única, terá a possibilidade de parcelar a taxa em 10 vezes, com vencimento a partir de março.



O munícipe poderá realizar o pagamento de seu IPTU 2025 por meio do e-carta (boleto), no site da Prefeitura ( www.nilopolis.rj.gov.br ) ao baixar o documento no Portal do Contribuinte, pelo site do banco que possua conta, nas casas lotéricas e nos mais diversos meios físicos e digitais disponibilizados pelas instituições financeiras credenciadas.O vencimento do imposto para os contribuintes que optarem pelo parcelamento será sempre no dia 10 de cada mês e, quando a data cair num final de semana, no primeiro dia útil subsequente.Existe ainda a possibilidade de emissão da segunda via do boleto do IPTU no Departamento de Rendas Imobiliárias (DRI) na Secretaria de Fazenda, situada no térreo do prédio da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. No setor, neste momento, terá acesso à emissão somente da Cota Única, estando as guias das parcelas disponíveis a partir da segunda quinzena de fevereiro.A Prefeitura de Nilópolis está localizada na Rua Pedro Álvares Cabral, n.º305, Centro.