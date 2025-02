A Prefeitura de Nilópolis esteve presente representada pelo secretário municipal de Segurança, coronel Francisco D'ambrosio e pelo subsecretário coronel Marcos Aurélio - Divulgação / Secretaria Segurança / PMN

A Prefeitura de Nilópolis esteve presente representada pelo secretário municipal de Segurança, coronel Francisco D'ambrosio e pelo subsecretário coronel Marcos AurélioDivulgação / Secretaria Segurança / PMN

Publicado 31/01/2025 23:00 | Atualizado 31/01/2025 23:05

Nilópolis - A Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (CPROEIS), promoveu nesta quinta-feira (30), reunião de alinhamento operacional e administrativo com todos os municípios que aderiram ao Programa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense, Nilópolis, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita, São João de Meriti e Queimados aderiram ao CPROEIS, que tem como comandante, o coronel André Henrique. O encontro aconteceu na sede do CPROEIS, no Batalhão de Polícia de Choque, no Centro, do Rio de Janeiro.

Foram discutidas metodologias de trabalho para melhor emprego do efetivo do PROEIS e consequentemente melhor atendimento ao cidadão. A Prefeitura de Nilópolis esteve presente representada pelo secretário Municipal de Segurança, coronel Francisco D'ambrosio e pelo subsecretário coronel Marcos Aurélio.

A Secretaria Municipal de Segurança de Nilópolis vem trabalhando para prestar um melhor serviço ao cidadão nilopolitano. Para isto estão sendo programadas ações sistêmicas e constantes através da integração de todos os órgãos de segurança pública de Nilópolis.