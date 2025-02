O secretário de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, Dudu Amorim, coordenador da ação, lembra que há uma grande procura por serviços no programa - Divulgação / PMN

O secretário de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, Dudu Amorim, coordenador da ação, lembra que há uma grande procura por serviços no programaDivulgação / PMN

Publicado 03/02/2025 22:13

Nilópolis - A Praça do Paiol vai receber a primeira edição de 2025 do programa ‘Prefeitura No Seu Bairro', no dia 14 de fevereiro, a partir das 9h. Todas as 22 secretarias municipais da Prefeitura de Nilópolis vão participar do evento, assim como o Sistema Nacional de Empregos (SINE), o Detran-RJ, a Fundação Leão XIII e a Casa da Mulher Nilopolitana.



O secretário municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico (Setrab), Dudu Amorim, coordenador da ação, lembra que há uma grande procura por serviços ligados à estética, como trancista, design de sobrancelhas, procura de vagas de emprego e encaminhamento para retirada gratuita de segunda via de documentos, como identidade, certidão de nascimento e casamento.



Em uma das últimas edições, Juliana Correia, de 21 anos, estava desempregada há seis meses e deixou seu currículo no balcão de empregos da Setrab. Ela lamentou a dificuldade para se recolocar no mercado de trabalho e elogiou a iniciativa. “Ajuda muito o morador local. Tenho esperança de conseguir um trabalho em breve”.



Entre os atendimentos oferecidos, estão previstos: assessoria jurídica, análise de débitos inscritos em dívida ativa, Procon, cadastro no Programa de Artesanato Brasileiro (PAB); feira do artesão, cartão do idoso, ponto de atendimento virtual (1 a e 2a via do CPF), emissão vale social (estadual e federal).



Manicures e cabeleireiros vão fazer unhas e cortar cabelos, além das opções de serviços de beleza citados anteriormente. A Secretaria de Meio Ambiente deve levar uma exposição para divulgar o Parque do Gericinó, assim como autorização para poda de árvores e certidão ambiental.

Todas as 22 secretarias municipais da Prefeitura vão participar do evento, assim como o Sistema Nacional de Empregos (SINE), o Detran-RJ, a Fundação Leão XIII e a Casa da Mulher Nilopolitana Divulgação / PMN



Quem necessitar ainda poderá agendar remoção de colmeias de abelha, fazer denúncias de maus-tratos contra animais, receber orientação sobre legalização de imóveis, capina e remoção de entulhos.



A Secretaria Municipal de Educação fará matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e conselheiros tutelares vão tirar dúvidas da população. Por sua vez, a Secretaria de Cultura deve participar com apresentações de espetáculos.



Endereço: Rua Major Leite de Castro, 21, perto do Posto de Saúde. Quem necessitar ainda poderá agendar remoção de colmeias de abelha, fazer denúncias de maus-tratos contra animais, receber orientação sobre legalização de imóveis, capina e remoção de entulhos.A Secretaria Municipal de Educação fará matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e conselheiros tutelares vão tirar dúvidas da população. Por sua vez, a Secretaria de Cultura deve participar com apresentações de espetáculos.Endereço: Rua Major Leite de Castro, 21, perto do Posto de Saúde.