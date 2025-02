A Escola Municipal Maria da Conceição Cardoso, em Nova Cidade, é uma das unidades que oferecem a EJA no município - Divulgação / PMN

Publicado 03/02/2025 22:43 | Atualizado 03/02/2025 22:46

Nilópolis - A Secretaria de Educação de Nilópolis está com inscrições abertas para o Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Quatro unidades da rede municipal oferecem a modalidade, que é voltada para pessoas a partir de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental, com as aulas acontecendo no período da noite.

As matrículas podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Educação, localizada na sede da Prefeitura de Nilópolis, na Rua Pedro Alvares Cabral, 305, no Centro.

Unidades municipais de ensino que contam com a EJA

- Escola Municipal Maria da Conceição Cardoso / Estrada Rio Branco, 434, Nova Cidade.

- Escola Municipal Professor José D´Alessandro / Rua Carlos Alves de Oliveira, 1.149, Cabuís

- Escola Municipal Vereador Orlando Hungria / Rua João Pessoa, 355, Olinda

- Escola Municipal Jorge Mkhail Jarjous / Rua João Pessoa, 1.678, Olinda.