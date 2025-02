A diretora Georgina Maria Ramos da escola Jorge Mkhail Jarjous deu boas-vindas aos alunos e apresentou os professores de cada turma - Mateus Carvalho / PMN

Publicado 06/02/2025 15:06 | Atualizado 06/02/2025 15:07

Nilópolis - A volta às aulas na rede municipal de Nilópolis foi marcada por reencontros e alegrias. Centenas de alunos acompanhados dos seus responsáveis foram calorosamente recebidos nas 31 unidades pelas equipes escolares nesta quarta-feira (05).



No ano anterior, 13 mil alunos foram matriculados na rede municipal. A escola Jorge Mkhail Jarjous, no Centro, contou com 298 alunos e, este ano, ganhou 99 novos estudantes para o ensino fundamental. A diretora Georgina Maria Ramos deu boas-vindas e apresentou os professores de cada turma.

Alunos retornaram felizes as escolas municipais de Nilópolis Mateus Carvalho / PMN



Georgina, apelidada carinhosamente como Tia Gina, contou que este ano a educação municipal terá novidades. "Nós, junto à Secretaria de Educação, seremos contemplados com aula de leitura, ensino religioso e inglês. Hoje a recepção foi muito gostosa. Ano passado foi um sucesso e espero que esse ano tenhamos mais ainda."



Reencontrar as amigas está na lista do que a Lorena Silva, de nove anos, gosta de fazer na escola. Sua matéria preferida é matemática, mas a sua paixão está na aula de piano. "Eu estava ansiosa para voltar. Gosto muito de matemática, mas meu sonho é ser pianista. Faço aula na Escola Municipal de Música Professor Weberty Bernardino Aniceto desde o ano passado. As aulas são bem legais. Aqui na escola, eu gosto também de conversar com a minha amiga Yasmim."



A professora Pamela Cardoso leciona há três anos na escola Jorge Deocleciano de Oliveira na recepção aos alunos no ano letivo de 2025 Mateus Carvalho / PMN



"O colégio e a creche estão dando todo o suporte que as crianças precisam. Eu espero que venha melhorando cada vez mais, porque isso traz tranquilidade aos pais. A gente sabe que o filho está aprendendo os valores. As meninas sempre tiram nota 10, são muito dedicadas, sempre estão em primeiro lugar. Os professores são excelentes e a equipe é atenciosa", salientou Jaqueline.



Para Simone Franco, avó do Arthur de Oliveira, de cinco anos, a educação vem de casa. "A escola ensina, em casa educa. A expectativa em relação à escola é sempre boa porque tanto os funcionários quanto os professores são excelentes. Estou muito satisfeita."



O período de confirmação de matrícula da segunda fase irá até o dia 12 de fevereiro para os alunos da Educação Infantil, Fundamental, Jovens e Adultos e Educação Especial Mateus Carvalho / PMN



O período de confirmação de matrícula da segunda fase irá até o dia 12 de fevereiro para os alunos da Educação Infantil - Creche e Pré-Escola, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial.