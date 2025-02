O evento contou com a presença de representantes da secretaria de Fazenda, do diretor da Vigilância Sanitária Gustavo Naame e do delegado do CRC Jorge Miguel - Divulgação / PMN

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis promoveu no último dia 30 um workshop presencial voltado para contadores da cidade que abordou dois temas: o sistema de apuração do valor adicionado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o sistema de nota fiscal eletrônica.



O evento foi realizado no auditório do edifício Elegance Offices, no Centro da cidade, e contou com a presença de representantes da secretária de Fazenda, do diretor da Vigilância Sanitária Gustavo Naame e do delegado do CRC Jorge Miguel.

Janaina Tellini, secretária de Fazenda, explicou que o objetivo do evento, era atualizar esse público-alvo a respeito das mudanças na legislação tributária e mostrar a importância do monitoramento do repasse da cota parte de 25% do ICMS, além de estreitar relação da administração municipal com os contadores locais.



“É imprescindível estabelecer essa parceria com os contadores e também que repassem mensalmente essa informação à Secretaria de Fazenda. Assim, teremos condições de comparar os dados enviados pelo governo do estado com os efetivamente repassados ao governo municipal”, salientou.



Ela afirmou que as alterações na lei, que incluiu o município do Rio nesse rateio da cota parte, tornaram o cruzamento de dados fornecidos pelo Estado ainda mais importante. "O cálculo do ICMS inclui área territorial, população, arrecadação própria e também quanto o município produz com ICMS. É uma disputa um tanto quanto desigual desses itens comparados aos demais municípios com a cidade do Rio", comparou a gestora pública.

A secretária de Fazenda observou que o ICMS verde também é somado ao ICMS comum. “Quanto mais a cidade investe em expansão e manutenção de áreas verdes e em tratamento de esgoto sanitário, há um acréscimo no repasse do valor do imposto, transferido com o ICMS”, disse Janaina Tellini.



Representante do Conselho Regional de Contabilidade (CRC), Jorge Miguel é delegado da delegacia da instituição em Nova Iguaçu e esteve no workshop. "Participar deste tipo de evento é essencial para os profissionais que desejam se manter atualizados e em conformidade com a legislação tributária", afirmou ele.