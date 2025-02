O Campus Nilópolis do IFRJ é um dos locais com vagas destinadas para o processo seletivo de Professor Substituto - Divulgação / IFRJ Nilópolis

O Campus Nilópolis do IFRJ é um dos locais com vagas destinadas para o processo seletivo de Professor SubstitutoDivulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 06/02/2025 22:56

Rio - O Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ) está com inscrições abertas para o processo seletivo para contratação de 43 professores substitutos para atender as demandas de vagas nos campus da IFRJ em diversas áreas de conhecimento. As inscrições ocorrem desta quinta-feira (07) até o dia 23 de fevereiro, através do formulário disponível no site da IDECAN: https://idecan.selecao.net.br/ As vagas estão abertas para quem deseja atuar em disciplinas como História, Geografia, Educação, Artes, Matemática, Química, Ciências Humanas, Computação, Engenharia de Produção, Microbiologia e várias outras. Os candidatos selecionados para as vagas de professores no IFRJ terão salários que variam de R$ 2.437,59 a R$ 6.356,02.