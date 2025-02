Estudantes do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa tiveram grande desempenho e conquistaram vagas nas universidades públicas do Rio de Janeiro - Sandra Barros / Seeduc-RJ

Publicado 11/02/2025 22:59

Nilópolis - A Matemática passou a ser paixão na escola, trouxe inúmeras medalhas em competições nacionais e internacionais e tornou possível que jovens da Baixada Fluminense conhecessem outros países e ainda garantiu o passaporte para o Ensino Superior. O incentivo também levou os estudantes a seguirem seus estudos na área após a conclusão do Ensino Médio. Foi o que aconteceu com Eduardo Barcellos, de 18 anos, e, Gabriel Bezerra, de 19 anos, aprovados em Matemática e Estatística, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFF), respectivamente. Os dois estudaram no Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, no bairro de Olinda, em Nilópolis, e creditam suas aprovações ao projeto da Sala de Aula Invertida.

"Estou muito feliz com a aprovação. Com certeza, este modelo de ensino me mostrou que estudar pode ser uma experiência de evolução e coletividade. Lecionar era algo que nunca tinha passado pela minha cabeça, mas, no último ano, comecei a gostar da ideia de passar para outros estudantes o que eu aprendi, ao longo desses anos, com os meus professores Fernando Rocha e Aline Cottis", disse Gabriel Bezerra, medalhista de bronze na Olimpíada Internacional de Matemática, realizada na Coreia do Sul em 2024.

Eduardo Colares, medalhista de bronze na Olimpíada Internacional de Matemática, realizada em Nova Iorque 2023, acumulou nove medalhas e quatro menções honrosas ao longo da sua participação no projeto. "Desde o primeiro momento, eu gostei da dinâmica de ensino. Sempre consegui aprender bastante, e de uma forma até divertida. Adorava os desafios que os professores passavam para fazermos. Com certeza, o projeto foi fundamental para eu conseguir a aprovação", falou Eduardo, que viu no projeto a oportunidade de abrir portas para o seu futuro.

Fernando Rocha, professor e coordenador do projeto Sala de Aula Invertida, ressaltou que estas aprovações destacam a eficácia do trabalho desenvolvido que tem transformado a vida dos estudantes. "Nossa missão é guiar transformações internas que resultem em conquistas significativas. Por isso, acreditamos que é essencial a implementação de estratégias de ligação entre o ensino emocional e o cognitivo, uma abordagem que continua a mostrar resultados incríveis", destacou o professor, que está à frente da iniciativa.

Projeto Sala de Aula Invertida

Desde 2018, o projeto Sala de Aula Invertida, com metodologia de aprendizagem de matemática baseada em desafios, desenvolve um trabalho de forma integral com os alunos que aprendem a disciplina de uma maneira diferente. Eles passam por sessões de treinamento, resolvem desafios matemáticos complexos e aprimoram suas habilidades de raciocínio lógico.

"Estamos muito orgulhosos com o desempenho dos nossos estudantes que conseguiram mais esta conquista. É maravilhoso olhar os inúmeros frutos que esses jovens estão colhendo ao longo dos últimos anos. Parabéns! Que seja o início de mais uma grande trajetória na vida de vocês", afirmou a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto.