O preso, suspeito de pertencer à facção criminosa Comando Vermelho (CV), foi conduzido para o registro da ocorrência policial na 57ª DP - Reprodução / 20º BPM

Publicado 25/03/2025 15:03

Nilópolis – Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), nesta terça-feira (25), na Rua Beira Rio, na Comunidade Az de Ouro, no bairro de Olinda, em Nilópolis. Com ele, os agentes apreenderam: 01 pistola Taurus Calibre 40; 48 cápsulas de cocaína; 89 tabletes de maconha; 61 pedras de crack.

O preso, suspeito de pertencer à facção criminosa Comando Vermelho (CV), foi conduzido para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis).

