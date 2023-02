A votação vai até o dia 2 de março e o resultado será divulgado nas redes sociais da Prefeitura. - Divulgação

A votação vai até o dia 2 de março e o resultado será divulgado nas redes sociais da Prefeitura. Divulgação

Publicado 17/02/2023 07:29

A Prefeitura de Niterói lançou uma consulta pública para a população escolher as regiões que vão receber a Casa do Empreendedor Itinerante. A pesquisa pode ser acessada gratuitamente pela plataforma Colab através do link: http://consultas.colab.re/casadoempreendedor. A votação vai até o dia 2 de março e o resultado será divulgado nas redes sociais da Prefeitura.

A Casa do Empreendedor é um serviço de apoio da Prefeitura de Niterói para o microempreendedor individual, para facilitar a abertura de cadastro dos MEIs; a alteração de dados cadastrais; a viabilidade de local para novos empreendimentos e a emissão de alvarás. A Casa também fornece esclarecimentos sobre emissão de nota fiscal eletrônica e a declaração de faturamento e parcelamento.

"Estamos realizando cada vez mais consultas públicas pois acreditamos que a participação popular é fundamental na construção das ações do governo", destaca o coordenador de comunicação digital e relacionamento com o cidadão do município, Fernando Stern.

A Casa do Empreendedor Itinerante já começará a atender na Região Oceânica, a partir do dia 28, no prédio do Centro Integrado de Segurança Pública Niterói (Cisp). Através da consulta pública, a população de Niterói poderá escolher as outras regiões pelas quais a Casa do Empreendedor Itinerante também deve passar.

"Niterói é uma cidade que pensa em seus empreendedores. Estamos sempre buscando formas de dar oportunidades a quem quer empreender. Esse processo também faz parte de nossas ações como cidade inteligente. Nós sempre implementamos nossas políticas públicas ouvindo a população e nesse setor não será diferente. O Colab já é um sistema conhecido da população e com a consulta damos a oportunidade para aqueles que querem abrir novos negócios ou se formalizar", explica Igor Baldez, subsecretário de Desenvolvimento Econômico e coordenador da Casa do Empreendedor.