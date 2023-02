Em seu discurso, o prefeito de Niterói, Axel Grael, fez um balanço do seu primeiro biênio à frente da administração da cidade. - Divulgação

Publicado 16/02/2023 08:45

O prefeito Axel Grael participou nesta quarta-feira (15) da abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Niterói. Em seu discurso, o chefe do Executivo fez um balanço do seu primeiro biênio à frente da administração da cidade. Grael destacou a eficácia do planejamento estratégico e da gestão fiscal, e das obras que objetivam a construção de uma cidade mais inclusiva, saudável e moderna.

Ele falou ainda sobre a Moeda Social Araribóia, programa que completou 1 ano em janeiro de 2023, beneficiando 31 mil famílias. Ao todo, segundo o prefeito, R$ 125 milhões foram injetados na economia de Niterói com esse programa. O prefeito ressaltou os projetos do Plano Niterói 450 Anos que prevê, até 2024, R$ 2 bilhões de investimento em obras importantes em toda a cidade.



“Encerramos o primeiro biênio da atual gestão da Prefeitura de Niterói. Foram dois anos de grandes desafios, muitos deles ainda prolongados pela pandemia da Covid-19. Por conta do planejamento estratégico e gestão fiscal responsável adotados ao longo dos últimos 10 anos, começando em 2013, Niterói honrou sua vocação para o avanço e conseguiu sair à frente na retomada. Com o Plano Niterói 450 Anos, anunciado ao longo de 2022, serão investidos R$ 2 bilhões na cidade até 2024, em projetos que vão impulsionar a geração de emprego, mobilidade, atendimento na saúde e na rede de ensino. São iniciativas que preparam Niterói para os desafios do século 21, fazendo dela uma cidade ainda melhor para os niteroienses. Esse pacote já começou a ser executado”, disse o prefeito.



Axel Grael foi recebido pelo presidente da Câmara, vereador Milton Cal. Estiveram presentes também a secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, e a secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, entre outros integrantes da administração municipal.



O prefeito citou as obras em comunidades como sendo prioridade na sua gestão. Lembrou que, Boa Vista, Zulu, Santo Cristo, Palmeira e Jacaré, por exemplo, têm intervenções em andamento. Atualmente com quase 60 obras de contenção de encostas acontecendo, a Prefeitura de Niterói vai investir mais de R$236 milhões nesse tipo de intervenção ao longo de 2023:



“Vale lembrar que, de 2013 a 2022, a Prefeitura de Niterói investiu mais de R$ 400 milhões em contenção de encostas. Além disso, este ano, vamos concluir a urbanização das comunidades do Viradouro e União”.



Axel também destacou o pacote inédito de obras na cidade em sua gestão.



“Nas últimas semanas, já assinei o início das obras de revitalização da Alameda São Boaventura, na Zona Norte, da orla do Centro, com intervenções que vão do Mercado de Peixe até o Gragoatá, e da construção da pista de atletismo no Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF). Também anunciei uma Parceria Público Privada para integrar o Caminho Niemeyer com o Centro e lancei o aguardado edital para a dragagem do Canal de São Lourenço”, frisou.



Axel citou ainda o início das reformas em sete unidades de Saúde e a convocação de mais 1.300 profissionais concursados da área. Também falou da modernização da gestão com ênfase na digitalização dos procedimentos e na contratação de um serviço de gestão de insumos e logística, a fim de garantir o suprimento das unidades.



Também lembrou do investimento que está sendo feito para ofertar vagas de ensino integral em escolas da rede municipal, a ampliação do Niterói Jovem EcoSocial e a injeção de R$ 14 milhões no setor da Cultura – que gerou 3 mil postos de trabalho. Axel afirmou que a cidade avançou ainda na digitalização de processos da Prefeitura.



Outros destaques foram os temas ambientais, com o início da drenagem e pavimentação do Engenho do Mato, a revitalização do calçadão de Piratininga, a ampliação da ciclovia e os avanços na construção do Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis.



“A criação do Parque Orla de Piratininga, maior obra de recuperação ambiental em andamento no País, será concluída este ano. Quem passa por lá já se encanta com esse espaço cheio de benefícios para o nosso sistema lagunar e para o desenvolvimento sustentável da cidade. Após nove anos de trabalho para conseguir todas as autorizações dos órgãos federais, a obra da Ilha da Boa Viagem será concluída no segundo semestre completamente revitalizada. É um patrimônio da nossa cidade que será entregue à população”, exemplificou Grael.



O gestor de Niterói citou ainda em seu discurso que o planejamento da Prefeitura é concluir, também este ano, parte do novo Parque Esportivo da Concha Acústica. O Programa Aprendiz Musical, que leva desenvolvimento social através da arte, será ampliado, com 7,5 mil vagas ofertadas para crianças e adolescentes estudantes da rede pública.



“Para isso, desapropriamos um imóvel no Fonseca que oferecerá cursos de aperfeiçoamento musical. Também teremos núcleos do programa na Casa Norival de Freitas e no Conservatório de Música de Niterói. Por falar em desapropriação, adquirimos o imóvel da Cantareira e o Morro do Morcego, que será mais um parque natural da cidade e um grande atrativo turístico”, concluiu o prefeito.