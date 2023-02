No início do mês, o bloco do Cordão da Bola Branca arrecadou mais de meia tonelada de alimentos. - Divulgação

Publicado 15/02/2023 08:37

A folia já começou em Niterói e a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Governo com as Administrações Regionais, em parceria com a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) e Fundação de Artes de Niterói (FAN), preparou uma programação variada em diversas regiões para comemorar o carnaval na cidade. A partir do sábado (18), e até a terça-feira (21), a festa vai começar com atrações musicais e muita diversão da Zona Norte à Região Oceânica.



A secretária Municipal de Governo, Rubia Secundino, destaca a importância da promoção de atividades fora dos eixos centrais.



"É importante a gente incentivar a promoção do lazer fora dos eixos centrais da cidade. Proporcionar alegria e inclusão nas mais diversas regiões. Foram praticamente dois anos sem carnaval e estamos felizes de poder voltar a comemorar a alegria e a vida", disse Secundino.



O Caramujo vai receber, das 18h até 1h, uma programação repleta de música com participação de Davizinho, Malu, Pagode do Martinz, Papuzada, Trevo D´Paz, Novo Visual, Bloco Carnavalesco do Caramujo, bailinho infantil e artistas do bairro. As atividades acontecem durante os quatro dias, com início no sábado, na Praça da Abolição (R. Pastor José Gomes, 632 – Caramujo). Para aquecer, o Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc) terá um pré-carnaval, nesta quarta-feira (15), a partir das 13h, com oficinas de percussão e de máscaras, batalhas de tik tok e lanche para a criançada.



Ainda na Zona Norte, o Cubango terá programas para toda a família. O Carnafolia começa às 18h, na Rua São José, Fonseca. As atrações variam com os grupos Trevo D´Paz, Grupo Provocação, Roda de Samba, Robinho, Caverna, Príncipe, Pra Valer e Sem Terra. As atividades têm a organização do Núcleo Executivo Regional do Baldeador, Caramujo, Santa Bárbara e Maria Paula.



O bairro de Jurujuba terá carnaval com bloco das piranhas e o bloco do vermelho e branco. As atividades também incluem DJ e shows musicais nos quatro dias de folia. Além disso, a criançada terá um espaço para recreação infantil. O início está programado para 17h e vai acontecer na Praça da Asa Delta.



Entre os dias 18 e 21, vai rolar atividades também no Barreto. O Parque Palmir Silva (Horto do Barreto) terá matinê para com o Ciranda das Crianças, com início às 12h. No Largo da Barradas (Praça do Tio Sam), a partir das 18h, também terão atividades carnavalescas para as famílias com as bandas El Caribe e Cordão da Bola Branca. Já o Carnaval do Barreto (em frente à Igreja São Sebastião), começa às 11h e terá Banda do Arrasta Tudo.



Já na Região Oceânica, os foliões poderão curtir o Família e Folia, tradicional carnaval que acontece na Avenida Ewerson da Costa Xavier (Avenida Central), entre as ruas Carlos Tavares Nunes (Rua 38) e Edson Zuzart Júnior (Rua 43), no Maravista, Itaipu. A Administração Regional Oceânica vai dar apoio às atividades em uma parceria com a Associação Esportiva e Cultural Avenida Central. Na programação, Bloco Flexa de Itaipu, Bateria do Bloco se der Certo Continua, Viva Batuque, Melinho E Seus Amigos, Acadêmicos do Jacaré, Thí Rodrigues e Tom Lins E Banda. O início está previsto para 18h, de sábado (18) a terça-feira (21).



Carnaval Solidário – O tradicional Bloco do Cantusca vai acontecer no sábado (18), no Clube Canto do Rio, no Centro. Serão 300 abadás que podem ser trocados por 2kg de alimento não perecível que será doado para a Campanha Niterói Solidária.



A primeira-dama e coordenadora voluntária da Campanha, Christa Vogel Grael, destaca que as parcerias ajudam a fortalecer a rede de acolhimento na cidade.



“Todo tempo é tempo de solidariedade e no carnaval não é diferente. Essa parceria com o Clube Canto do Rio reforça o quanto a Niterói Solidária tem contribuído para fortalecer a rede de acolhimento e empatia, e chamado a atenção da sociedade para o combate à fome. Temos recebido apoio espontâneo de muitas instituições que querem colaborar com a campanha e isso é muito positivo. Vamos aproveitar a folia e fortalecer essa corrente do bem”, conta Christa.



Programação – O carnaval em Niterói tem programação para todos os gostos. Dos blocos menores ao grande desfile das escolas dos grupos especiais.

Confira os dias e horários e caia na folia!



16/02



Blocos:

- Bloco Não é Não (CODIM) – Centro – Parado na Praça do Rink – das 17h às 21h

- Bloco Só Phode Quinta – Santa Rosa – Parado na Rua Lopes Trovão esquina com Geraldo Martins – das 19h até meia noite



17/02



Blocos:

- Bloco Toca Para Mim – Barreto – Parado na Rua Galvão – das 17h às 23h

- Bloco da LESNIT – Fonseca – parado na Rua São José 279 – das 14h às 18h

- Bloco Folia dos Bois – Barreto – Rua Pres. Craveiro Lopes 382 até o 684 – das 18h às 23h



18/02



Blocos:

- Bloco Amigos dos Bugres – Viçoso Jardim – das 14h às 16h

- Bloco Azulão – Rio do Ouro – Est. Velha de Maricá, em frente à 75ª - das 15h às 21h

- Bloco do Cantusca – Centro – Clube Canto do Rio – das 10h30 às 14h

- Bloco Se Der Certo Continua – Itaipu/Av. Central – Shopping Ibiza – das 20h às 23h



Matinês:



- Trio elétrico na Rua Nóbrega – Das 15h às 17h

- Bistrô MAC – Das 16h às 20h (Reservas – 2629-1416)

- Matinê do Jardim Icaraí – Rua Leandro Mota - Sáb a Ter – das 12h às 19h

- Carnaval da Nóbrega – Matinê com Banda Infantil – Das 14h às 16h/Das 17h às 19h – Banda de Marchinhas

- Carnaval Infantil de São Francisco – Sáb a Ter – 10h às 18h – Pça Dom Orione – Rua Gen. Rondon 279, São Francisco

- Matinê do Barreto – Horto do Barreto – Das 11h às 17h



Carnaval de bairro:



- Carnaval da Trav. da Fonte, Fonseca – parado na Quadra Lenir Andrade – das 16h às 22h

- Carnaval do Tibau – Piratininga – Parado no Jardim Imbuí, em frente ao restaurante do Tibau – das 17h às 2h

- Cafubá – parado na Rua Godofredo Garcia Justo – (Antiga Rua 53) – das 20h às 2h

- Carnaval da Av. Central – Itaipu – parado na Av. Central (entre as Ruas 38 e 43 – de sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite

- Engenho do Mato – parado na Pça Irênio de Matos Pereira – das 18h até meia noite

– Rio do Ouro – Parado em frente à Pça do Rio do Ouro – das 18h até meia noite

- Carnaval do Largo da Batalha – Parado nas ruas Jornalista Silvia Thomé e Nilo de Freitas – das 19h às 2h

- Sapê - Parado na Est. Washington Luís – Rua C (Rodo do Sapê) – das 19h às 2h

- Badu - Parado na Rua Alcebíades Pinto s/n – das 16h às 2h

- Icaraí - Parado na Praça Getúlio Vargas – das 10h às 22h

- Jardim Icaraí - Carnaval da Nóbrega – entre as ruas Domingues de Sá e Cinco de Julho - das 14h às 22h

- Santa Rosa - Carnaval da Comunidade do Viradouro – parado na Rua Mário Viana 858 (Ponto final do ônibus 53) – das 19h até meia noiteCavalão

- Carnaval do Cavalão – Parado na Est. Do Cavalão 246 (em frente ao CEPROMEC) – Das 18h até meia noite

- Carnaval do Largo do Marrão – parado na Pça Raul de Oliveira Rodrigues – sábado a segunda-feira, das 10h às 23h

- Ingá - Carnaval da Associação Carnavalesca Amigos do Ingá – horário e local a serem definidos

- Ponta da Areia – Pça Doutor Vitorino – sábado, segunda-feira e terça-feira, das 18h até meia noite - domingo, das 10h até meia noite

- Fonseca - Carnaval de Matinê Horto do Fonseca – das 14h às 19h

- Barreto – Rua Gal. Castrioto (entre as ruas Galvão Bueno e João de Deus Freitas) – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h - terça-feira – das 18h até meia noite

- Barreto - Carnaval do Largo do Barradas - parado na Rua Benjamim Constant, entre as ruas Porciúncula e José Vicente Sobrinho – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h - terça-feira – das 18h até meia noite

- Barreto - Matinê do Barreto – parado – das 11h às 17h

- Engenhoca – parado na Rua Ver. José Vicente Sobrinho (entre os números 680 e 895 – de sábado a segunda-feira, das 19h às 2h e terça-feira, das 19h até meia noite

- São Francisco – Pça Dom Orione – das 10h às 18h

- Charitas - Carnaval do Preventório – parado no Calçadão do Preventório – sábado, domingo e segunda-feira, das 18h às 2h - terça-feira, das 18h até meia noite

- Jurujuba – Pça da Asa Delta – das 17h até meia noite

- Viçoso Jardim - parado na Trav. São José s/n – sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite.



19/02



Blocos:



- Bloco Flecha de Itaipu – parado na Av. Ewerton Xavier (Av. Central)/Maravista – das 20h às 23h

- Bloco da UESBCN – Santa Rosa – parado na Trav. Francisco da Cruz Nunes – das 14h às 16h

- Bloco Unidos da Cachimblema – Várzea das Moças – das 18h às 21h

- Bloco Unidos do Castro – Fonseca – parado na Ladeira do Castro 320 – das 14h às 19h

- Bloco das Piranhas do Preventório – Charitas – parado no Preventório – das 15h às 18h

- Bloco Vermelho e Branco – Jurujuba – das 16h às 19h

- Bloco Genildo do Maracujá – Fonseca – parado no Horto do Fonseca – das 15h às 17h

- Banda Benefício – Lgo da Batalha – Rua Jornalista Silvia Thomé – das 16h às 19h

- Bloco Bode Zé – Lgo da Batalha – Est. Pastor Erasmo Braga - das 10h às 13h



Matinês:



- Carnaval de rua Matinê do Fonseca – Trav. Continental s/n (Acesso pela Rua Alzira Vargas 61) – Das 14h às 18h

- Matinê do Jardim Icaraí – Rua Leandro Mota - Sáb a Ter – das 12h às 19h

- Carnaval da Nóbrega – Matinê com Banda Infantil – Das 14h às 16h/Das 17h às 19h – Banda de Marchinhas

- Carnaval Infantil de São Francisco – Sáb a Ter – 10h às 18h – Pça Dom Orione – Rua Gen. Rondon 279, São Francisco

- Matinê do Barreto – Horto do Barreto – Das 11h às 17h



Carnaval de bairro:

- Carnaval da Trav. da Fonte, Fonseca – parado na Quadra Lenir Andrade – das 16h às 22h

- Carnaval de Rua (Matinê)- Fonseca - Parado na Trav. Continental, s/n (acesso pela Rua Alzira Vargas 61) – das 14 às 18h

- Carnaval do Tibau – Piratininga – Parado no Jardim Imbuí, em frente ao restaurante do Tibau – das 17h às 2h

- Cafubá – parado na Rua Godofredo Garcia Justo – (Antiga Rua 53) – das 20h às 2h

- Carnaval da Av. Central – Itaipu – parado na Av. Central (entre as Ruas 38 e 43 – de sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite

- Engenho do Mato – parado na Pça Irênio de Matos Pereira – das 18h até meia noite

– Rio do Ouro – Parado em frente à Pça do Rio do Ouro – das 18h até meia noite

- Carnaval do Largo da Batalha – Parado nas ruas Jornalista Silvia Thomé e Nilo de Freitas – das 19h às 2h

- Sapê - Parado na Est. Washington Luís – Rua C (Rodo do Sapê) – das 19h às 2h

- Badu - Parado na Rua Alcebíades Pinto s/n – das 16h às 2h

- Icaraí - Parado na Praça Getúlio Vargas – das 10h às 22h

- Jardim Icaraí - Carnaval da Nóbrega – entre as ruas Domingues de Sá e Cinco de Julho - das 14h às 22h

- Santa Rosa - Carnaval da Comunidade do Viradouro – parado na Rua Mário Viana 858 (Ponto final do ônibus 53) – das 19h até meia noiteCavalão

- Carnaval do Cavalão – Parado na Est. Do Cavalão 246 (em frente ao CEPROMEC) – Das 18h até meia noite

- Carnaval do Largo do Marrão – parado na Pça Raul de Oliveira Rodrigues – sábado a segunda-feira, das 10h às 23h

- Ingá - Carnaval da Associação Carnavalesca Amigos do Ingá – horário e local a serem definidos

- Ponta da Areia – Pça Doutor Vitorino – sábado, segunda-feira e terça-feira, das 18h até meia noite - domingo, das 10h até meia noite

- Fonseca - Carnaval de Matinê Horto do Fonseca – das 14h às 19h

- Barreto – Rua Gal. Castrioto (entre as ruas Galvão Bueno e João de Deus Freitas) – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h - terça-feira – das 18h até meia noite

- Barreto - Carnaval do Largo do Barradas - parado na Rua Benjamim Constant, entre as ruas Porciúncula e José Vicente Sobrinho – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h - terça-feira – das 18h até meia noite

- Barreto - Matinê do Barreto – parado – das 11h às 17h

- Engenhoca – parado na Rua Ver. José Vicente Sobrinho (entre os números 680 e 895 – de sábado a segunda-feira, das 19h às 2h e terça-feira, das 19h até meia noite

- São Francisco – Pça Dom Orione – das 10h às 18h

- Charitas - Carnaval do Preventório – parado no Calçadão do Preventório – sábado, domingo e segunda-feira, das 18h às 2h - terça-feira, das 18h até meia noite

- Jurujuba – Pça da Asa Delta – das 17h até meia noite

- Viçoso Jardim - parado na Trav. São José s/n – sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite.



20/02



Blocos:



- Bloco das Piranhas de Jurujuba – Jurujuba – das 16h às 19h

- Bloco Xurupita – Lgo da Batalha – Rua Pe. Pedro Martinottid - das 17h às 18h



Matinês:



- Carnaval de rua Matinê do Fonseca – Trav. Continental s/n (Acesso pela Rua Alzira Vargas 61) – Das 14h às 18h

- Matinê do Jardim Icaraí – Rua Leandro Mota - Sáb a Ter – das 12h às 19h

- Carnaval da Nóbrega – Matinê com Banda Infantil – Das 14h às 16h/Das 17h às 19h – Banda de Marchinhas

- Carnaval Infantil de São Francisco – Sáb a Ter – 10h às 18h – Pça Dom Orione – Rua Gen. Rondon 279, São Francisco

- Matinê do Barreto – Horto do Barreto – Das 11h às 17h

- Trio Elétrico na Rua Nóbrega – Das 14h às 16h

- Matinê do Reserva Cultural – Das 17h às 20h (Inf. 97506-3503 ou 98822-1182)



Carnaval de bairro:



- Carnaval da Trav. da Fonte, Fonseca – parado na Quadra Lenir Andrade – das 16h às 22h

- Carnaval de Rua (Matinê)- Fonseca - Parado na Trav. Continental, s/n (acesso pela Rua Alzira Vargas 61) – das 14 às 18h

- Carnaval do Tibau – Piratininga – Parado no Jardim Imbuí, em frente ao restaurante do Tibau – das 17h às 2h

- Cafubá – parado na Rua Godofredo Garcia Justo – (Antiga Rua 53) – das 20h às 2h

- Carnaval da Av. Central – Itaipu – parado na Av. Central (entre as Ruas 38 e 43 – de sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite

- Engenho do Mato – parado na Pça Irênio de Matos Pereira – das 18h até meia noite

– Rio do Ouro – Parado em frente à Pça do Rio do Ouro – das 18h até meia noite

- Carnaval do Largo da Batalha – Parado nas ruas Jornalista Silvia Thomé e Nilo de Freitas – das 19h às 2h

- Sapê - Parado na Est. Washington Luís – Rua C (Rodo do Sapê) – das 19h às 2h

- Badu - Parado na Rua Alcebíades Pinto s/n – das 16h às 2h

- Icaraí - Parado na Praça Getúlio Vargas – das 10h às 22h

- Jardim Icaraí - Carnaval da Nóbrega – entre as ruas Domingues de Sá e Cinco de Julho - das 14h às 22h

- Santa Rosa - Carnaval da Comunidade do Viradouro – parado na Rua Mário Viana 858 (Ponto final do ônibus 53) – das 19h até meia noiteCavalão

- Carnaval do Cavalão – Parado na Est. Do Cavalão 246 (em frente ao CEPROMEC) – Das 18h até meia noite

- Carnaval do Largo do Marrão – parado na Pça Raul de Oliveira Rodrigues – sábado a segunda-feira, das 10h às 23h

- Ingá - Carnaval da Associação Carnavalesca Amigos do Ingá – horário e local a serem definidos

- Ponta da Areia – Pça Doutor Vitorino – sábado, segunda-feira e terça-feira, das 18h até meia noite - domingo, das 10h até meia noite

- Fonseca - Carnaval de Matinê Horto do Fonseca – das 14h às 19h

- Barreto – Rua Gal. Castrioto (entre as ruas Galvão Bueno e João de Deus Freitas) – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h - terça-feira – das 18h até meia noite

- Barreto - Carnaval do Largo do Barradas - parado na Rua Benjamim Constant, entre as ruas Porciúncula e José Vicente Sobrinho – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h - terça-feira – das 18h até meia noite

- Barreto - Matinê do Barreto – parado – das 11h às 17h

- Engenhoca – parado na Rua Ver. José Vicente Sobrinho (entre os números 680 e 895 – de sábado a segunda-feira, das 19h às 2h e terça-feira, das 19h até meia noite

- São Francisco – Pça Dom Orione – das 10h às 18h

- Charitas - Carnaval do Preventório – parado no Calçadão do Preventório – sábado, domingo e segunda-feira, das 18h às 2h - terça-feira, das 18h até meia noite

- Jurujuba – Pça da Asa Delta – das 17h até meia noite

- Viçoso Jardim - parado na Trav. São José s/n – sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite.



21/02



Blocos:



- Bloco Arrasta Tudo Clube Humaitá – Barreto – Rua Guimarães Junior 20 – das 12h às 17h

- Bloco Pra Comer Tem Que Chupar – Lgo da Batalha – Rua do Samba – das 20h até meia noite

- Bloco Carnavalesco 5% - Cubango – em frente à Quadra da GRES Acadêmicos do Cubango – das 18h às 22h

- Bloco Chega Por Cima Que Brinco Por Baixo – Piratininga – Av. Alm. Tamandaré – das 13h às 20h



Matinês:



- Carnaval de rua Matinê do Fonseca – Trav. Continental s/n (Acesso pela Rua Alzira Vargas 61) – Das 14h às 18h

- Matinê do Jardim Icaraí – Rua Leandro Mota - Sáb a Ter – das 12h às 19h

- Carnaval da Nóbrega – Matinê com Banda Infantil – Das 14h às 16h/Das 17h às 19h – Banda de Marchinhas

- Carnaval Infantil de São Francisco – Sáb a Ter – 10h às 18h – Pça Dom Orione – Rua Gen. Rondon 279, São Francisco

- Matinê do Barreto – Horto do Barreto – Das 11h às 17h

- Carnaval do Circo Lekolé – Das 16h às 20h30



Carnaval de bairro:



- Carnaval de Rua (Matinê)- Fonseca - Parado na Trav. Continental, s/n (acesso pela Rua Alzira Vargas 61) – das 14 às 18h

- Carnaval do Tibau – Piratininga – Parado no Jardim Imbuí, em frente ao restaurante do Tibau – das 17h às 2h

- Cafubá – parado na Rua Godofredo Garcia Justo – (Antiga Rua 53) – das 20h às 2h

- Carnaval da Av. Central – Itaipu – parado na Av. Central (entre as Ruas 38 e 43 – de sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite

- Engenho do Mato – parado na Pça Irênio de Matos Pereira – das 18h até meia noite

– Rio do Ouro – Parado em frente à Pça do Rio do Ouro – das 18h até meia noite

- Carnaval do Largo da Batalha – Parado nas ruas Jornalista Silvia Thomé e Nilo de Freitas – das 19h às 2h

- Sapê - Parado na Est. Washington Luís – Rua C (Rodo do Sapê) – das 19h às 2h

- Badu - Parado na Rua Alcebíades Pinto s/n – das 16h às 2h

- Icaraí - Parado na Praça Getúlio Vargas – das 10h às 22h

- Jardim Icaraí - Carnaval da Nóbrega – entre as ruas Domingues de Sá e Cinco de Julho - das 14h às 22h

- Santa Rosa - Carnaval da Comunidade do Viradouro – parado na Rua Mário Viana 858 (Ponto final do ônibus 53) – das 19h até meia noiteCavalão

- Carnaval do Cavalão – Parado na Est. Do Cavalão 246 (em frente ao CEPROMEC) – Das 18h até meia noite

- Carnaval do Largo do Marrão – parado na Pça Raul de Oliveira Rodrigues – sábado a segunda-feira, das 10h às 23h

- Ingá - Carnaval da Associação Carnavalesca Amigos do Ingá – horário e local a serem definidos

- Ponta da Areia – Pça Doutor Vitorino – sábado, segunda-feira e terça-feira, das 18h até meia noite - domingo, das 10h até meia noite

- Fonseca - Carnaval de Matinê Horto do Fonseca – das 14h às 19h

- Barreto – Rua Gal. Castrioto (entre as ruas Galvão Bueno e João de Deus Freitas) – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h - terça-feira – das 18h até meia noite

- Barreto - Carnaval do Largo do Barradas - parado na Rua Benjamim Constant, entre as ruas Porciúncula e José Vicente Sobrinho – de sábado a segunda-feira – das 18h à 1h - terça-feira – das 18h até meia noite

- Barreto - Matinê do Barreto – parado – das 11h às 17h

- Engenhoca – parado na Rua Ver. José Vicente Sobrinho (entre os números 680 e 895 – de sábado a segunda-feira, das 19h às 2h e terça-feira, das 19h até meia noite

- São Francisco – Pça Dom Orione – das 10h às 18h

- Charitas - Carnaval do Preventório – parado no Calçadão do Preventório – sábado, domingo e segunda-feira, das 18h às 2h - terça-feira, das 18h até meia noite

- Jurujuba – Pça da Asa Delta – das 17h até meia noite

- Viçoso Jardim - parado na Trav. São José s/n – sábado a segunda-feira, das 18h às 2h e terça-feira, das 18h até meia noite.



26/02



Matinês



- Matinê do Reserva Cultural – Das 15h às 18h (Inf. 97506-3503 ou 98822-1182).