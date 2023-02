As ruas Benjamin Constant e General Castrioto, ambas no Barreto, Zona Norte da cidade, serão acompanhadas. - Fotos: Divulgação

As ruas Benjamin Constant e General Castrioto, ambas no Barreto, Zona Norte da cidade, serão acompanhadas.Fotos: Divulgação

Publicado 14/02/2023 08:37

A Prefeitura de Niterói foi selecionada pela Giz, empresa federal alemã que atua com projetos de cooperação internacional e desenvolvimento sustentável, para participar do Programa Euroclima+, que apoia 18 países latino-americanos na implementação de ações sustentáveis. Na prática, o município assinou um acordo de cooperação para o acompanhamento e avaliação do projeto de reurbanização das ruas Benjamin Constant e General Castrioto, ambas no Barreto, Zona Norte da cidade.

O planejamento que prevê a requalificação urbanística e o ordenamento viário desses locais, está sendo elaborado pela Secretaria de Urbanismo e Mobilidade de Niterói e foi selecionado como projeto de referência pela entidade alemã.

O secretário de Mobilidade e Urbanismo de Niterói, Renato Barandier, explica o acordo que une a Zona Norte de Niterói à Europa:

“A Giz tem o objetivo apoiar os setores público e privado no desenvolvimento de projetos de mobilidade urbana sustentável e, em paralelo, ampliar o acesso às oportunidades de financiamento verde e climático. O Referencial Teórico e Técnico para a Avaliação de Projetos de Mobilidade Urbana Sustentável irá avaliar dezenas de indicadores de sustentabilidade previstos para serem aplicados no projeto de reurbanização da Benjamin Constant e General Castrioto. O projeto irá prever uma ciclovia no eixo dessas ruas, além de nova acessibilidade, paisagismo e drenagem que vão conferir uma nova mobilidade urbana para a população local. Agora, estabelecemos uma parceria entre a Região Norte de Niterói e a Europa que muito nos alegra”, explicou o secretário.

No Brasil o Programa Euroclima+ apoia a implementação do Projeto “Acelerar a Implementação de Projetos de Mobilidade Urbana Sustentável em Cidades Brasileiras” e tem como parceiros o Ministério das Cidades e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes). Seu objetivo principal é apoiar municípios e estados a elaborarem projetos de mobilidade urbana verdadeiramente sustentáveis e facilitar o acesso aos recursos oriundos de fundos verdes/climáticos.