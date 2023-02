O Treinamento Lilás é uma ação da Codim. - Divulgação Ascom Niterói - Foto: Luciana Carneiro

O Treinamento Lilás é uma ação da Codim.Divulgação Ascom Niterói - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 13/02/2023 08:16

A Prefeitura de Niterói realizou nesta semana, o Treinamento Lilás para mais de 150 Guardas Municipais, aprovados no último concurso em 2019. A apresentação abordou o papel social da mulher, direitos e políticas públicas e estatísticas da violência contra a mulher, além de mecanismos de proteção e desigualdade de gênero.

Essa foi a primeira turma do Treinamento Lilás em 2023, que desde 2021 já capacitou mais de 600 agentes da corporação. O foco principal do treinamento são os servidores da prefeitura que estão na ponta, lidando diretamente com a população.



O Treinamento Lilás é uma ação da Codim, a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres. A idealizadora do programa, Fernanda Sixel, explica a importância da iniciativa, realizada pelo eixo da prevenção.



“Estamos felizes em iniciar o ano com esse trabalho de conscientização, que é permanente. Somente a ação contínua causa uma mudança de postura em relação à violência contra a mulher. Toda a Guarda Municipal já recebeu o Treinamento Lilás e agora, os recém-ingressos da Guarda Municipal também. A importância dessa ação é tanta que o tema ‘Mecanismos de Proteção à Mulher em Situação de Violência’ se tornou disciplina parte da grade curricular do curso da Guarda Municipal de Niterói”, destaca Fernanda Sixel.



Além da Guarda Municipal, os motoristas de ônibus também receberam treinamento para reconhecer e ajudar no combate à importunação sexual nos coletivos, além dos agentes da Defesa Civil e da NitTrans.



A subinspetora Kátia Bastos , está à frente dos cursos como representante da Guarda Municipal junto a Codim , e diz que o treinamento tem feito toda a diferença .Ela explica que essa bateria de cursos qualificar ainda mais toda a corporação com relação a esse tipo de atendimento diferenciado para mulheres vítimas de violência .



“Nós já temos uma guarda muito bem treinada , mas a questão de agressão a mulher passa por um processo muito delicado, muitas vezes tem crianças envolvidas, então o curso amplia esse conhecimento das equipes para atuarem de forma humanizada, e seguindo os trâmites de buscar as redes de apoio que não sejam somente as delegacias. A Guarda acompanha todo o processo até que a vítima possa estar num local seguro ou o que for definido pelas autoridades e redes de apoio, e nessa ocorrência estava uma agente já treinada com essa capacitação“, explica a subinspetora.