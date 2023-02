O bloco "Unidos da Asclin", animou os foliões em frente ao portão da sede da empresa, na rua Indígena, 72, em São Lourenço. - Divulgação

O bloco "Unidos da Asclin", animou os foliões em frente ao portão da sede da empresa, na rua Indígena, 72, em São Lourenço.Divulgação

Publicado 13/02/2023 08:00

O clima de Carnaval tomou conta da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) que colocou na rua o bloco “Unidos da Asclin”, na última sexta-feira (10). A concentração começou às 14 horas em frente ao portão da sede da empresa, na rua Indígena, 72, em São Lourenço.

Cerca de 500 pessoas, entre funcionários e moradores da região, participaram do desfile. Os foliões percorreram as ruas Manoel Lazari, Indígena, Marquês do Paraná e São Lourenço, no Centro. Este foi o primeiro desfile do bloco da Clin depois da suspensão provocada pela pandemia da Covid-19.

A integrante da comissão organizadora do evento e coordenadora da turma SLES (Serviço de Limpezas Especiais e Emergenciais), Dora Maciel, afirmou que “este Carnaval foi muito especial com o retorno do bloco”. Dora ressaltou que, como sempre, a Clin garantiu a limpeza total das ruas depois da folia.

Com o enredo “33 anos Clin”, os integrantes usaram adereços feitos com material reciclável que foram confeccionados por funcionários do setor da Reciclin (equipe de reciclagem da Clin). A equipe de educação ambiental decorou a empresa com recicláveis e muita criatividade.

“O interessante é perceber o empenho dos organizadores em levar, através da letra do samba, informações para que a população se conscientize e entenda o papel de todos nós com os cuidados com meio ambiente”, destacou o presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes Garcia.

A funcionária Beatriz Rodrigues Campanário, que trabalha há 14 anos na Clin, desfilou como musa do bloco. Já João Batista dos Santos Gonçalves, funcionário do setor de segurança do trabalho, se destacou não apenas pelo samba no pé, mas também pela beleza física. Ele foi eleito o muso do bloco em votação interna.

O desfile contou ainda com a animada e valorosa participação da rainha do Bloco de Carnaval da Clin, Elizangela da Conceição Oliveira, funcionária do setor de reciclagem da empresa; do rei Thiago Pereira, que faz parte do Serviço de Limpezas Especiais e Emergenciais (SLES); e da princesa do bloco, a gari Jurema Fideliz dos Santos, a Juju.