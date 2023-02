A ação teve início com a identificação de movimentação suspeita de quatro homens em motos feita por imagens do Cisp. - Divulgação

Publicado 13/02/2023 07:49

Uma ação integrada entre a Guarda Municipal de Niterói, agentes civis da operação Segurança Presente e policiais militares resultou, neste sábado (11), na prisão de suspeito de assaltos que agia no bairro do Fonseca, Zona Norte da cidade. A ação teve início com a identificação de movimentação suspeita de quatro homens em motos feita por imagens do sistema de Cercamento Eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Os técnicos do Cisp notificaram os policiais militares e agentes civis da operação Segurança Presente que faziam ronda no local. Depois de perseguição pelo bairro, os policiais prenderam um suspeito, que transitava com uma moto roubada na Alameda São Boaventura. Além disso, foi apreendida mais uma moto, clonada e com chassi raspado. O caso foi registrado na 76ª Delegacia de Polícia.

Segundo as informações, a Prefeitura de Niterói disse que segue investindo em tecnologia no combate à criminalidade. "Ainda este ano, o Cisp deve receber pelo menos mais 50 novos pontos de coleta do sistema de Cercamento Eletrônico de Niterói, o que oferecerá ainda mais segurança ao cidadão niteroiense", informou o poder público no texto.