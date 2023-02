A Defesa Civil informa que, em 1 hora, choveu cerca de 51,6 mm no Bonfim (Fonseca), 46,6 mm em Tenente Jardim e 33,8 mm no Barreto. - Divulgação

A Defesa Civil informa que, em 1 hora, choveu cerca de 51,6 mm no Bonfim (Fonseca), 46,6 mm em Tenente Jardim e 33,8 mm no Barreto.Divulgação

Publicado 14/02/2023 08:13

A Prefeitura de Niterói informou que segue monitorando as chuvas que atingem a cidade desde a tarde desta segunda-feira (13). As Secretarias Municipais de Defesa Civil e de Assistência Social, além da Nittrans, Samu e Administrações Regionais estão com equipes nas ruas para minimizar os transtornos aos moradores. O município permanece em estágio de atenção e, até o momento, não há registros de feridos.

A Defesa Civil informa que, em 1 hora, choveu cerca de 51,6 mm no Bonfim (Fonseca), 46,6 mm em Tenente Jardim e 33,8 mm no Barreto. A Defesa Civil ressalta ainda que está em contato constante com os voluntários dos Núcleos de Defesa Civil (NUDEC) e lideranças das Associações de Moradores das comunidades, a fim de antecipar possíveis problemas e melhorar as ações preventivas nas áreas de risco. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 199 ou 2620-0199.

Até o momento, as sirenes do Bonfim e Tenente Jardim foram acionadas e não houve registros de feridos. Agentes da Defesa Civil, Samu, Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, e das Administrações Regionais estão orientando a população nos locais.

Em caso de acionamento de sirenes, a população deve seguir imediatamente para os pontos de apoio. No caso do Bonfim, é a Escola Ernani Moreira Franco. No Tenente Jardim, a Escola Municipal Tiradentes é o local indicado.

Informação – A Defesa Civil pede que a população acompanhe os canais de comunicação da Prefeitura de Niterói. O Município conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp. O Twitter (https://twitter.com/NiteroiPref) está sendo atualizado com boletins das chuvas.

Prevenção – A Defesa Civil orienta que, em caso de estágio de Atenção, Alerta ou Alerta Máximo, a população evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamentos. Além disso:

- Os moradores de áreas de riscos devem ficar atentos para indícios de ameaças de deslizamentos e preparados para se deslocarem para locais seguros.

- As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o aviso de chuva intensa cessar.

- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas.

- Caso a sirene de sua localidade seja acionada, siga imediatamente para os pontos de apoio, residências de familiares ou amigos localizados em locais seguros.