Nesta quinta-feira (16), às 17h, o enredo da sororidade e do empoderamento feminino toma conta da Praça do Rink, no centro de Niterói. O desfile do bloco Não é Não promete animar os foliões com um minitrio elétrico, com a presença da DJ Ellen Kellen. A diversão também ficará por conta do bloco Saias na Folia. Com uma bateria formada só por mulheres, o grupo carnavalesco está presente desde a primeira edição do Não é Não, realizado pela Codim, Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres.



A ideia do bloco é conscientizar os homens que não existe uma “permissão” para tocar no corpo das mulheres em nenhuma hipótese e que o carnaval não é uma exceção. Diversão não combina com assédio: é o recado do bloco.

“O Bloco Não é Não" surgiu há 4 anos a partir da necessidade de dar visibilidade aos assédios e abusos que ocorrem durante o carnaval. É momento de alegria, mas também de conscientização para que nós mulheres possamos ter uma vida livre de assédio, seja no carnaval ou fora dele. A mulher tem o direito de participar da maior festa popular sem ser assediada, importunada e constrangida”, destaca Fernanda Sixel, coordenadora voluntária da Codim.



A aderecista Wyna Castanheira fará arcos e brincos que serão distribuídos gratuitamente às folionas. Elas também vão receber os adesivos Não é Não e ventarolas com a frase do bloco.

A Neltur informa que está atualizando a programação do Carnaval nas ruas e nos bairros de acordo com o planejamento e as normas previstas e ressalta que a programação poderá sofrer alterações.



Confirma a programação do Carnaval 2023 em Niterói



Dia 14/02 -



Blocos:



- Bloco Loucos Pela Vida (Fundação Estatal de Saúde de Niterói) – Pça Arariboia - das 14 às 17h







16/02







Blocos:



- Bloco Não é Não (CODIM) – Centro – Parado na Praça do Rink – das 17h às 21h



- Bloco Só Phode Quinta – Santa Rosa – Parado na Rua Lopes Trovão esquina com Geraldo Martins – das 19h até meia noite







17/02







Blocos:



- Bloco Toca Para Mim – Barreto – Parado na Rua Galvão – das 17h às 23h



- Bloco da LESNIT – Fonseca – parado na Rua São José 279 – das 14h às 18h



- Bloco Folia dos Bois – Barreto – Rua Pres. Craveiro Lopes 382 até o 684 – das 18h às 23h







18/02







Blocos:



- Bloco Amigos dos Bugres – Viçoso Jardim – das 14h às 16h



- Bloco Azulão – Rio do Ouro – Est. Velha de Maricá, em frente à 75ª - das 15h às 21h



- Bloco do Cantusca – Centro – Clube Canto do Rio – das 10h30 às 14h



- Bloco Se Der Certo Continua – Itaipu/Av. Central – Shopping Ibiza – das 20h às 23h







19/02







Blocos:



- Bloco Flecha de Itaipu – parado na Av. Ewerton Xavier (Av. Central)/Maravista – das 20h às 23h



- Bloco da UESBCN – Santa Rosa – parado na Trav. Francisco da Cruz Nunes – das 14h às 16h



- Bloco Unidos da Cachimblema – Várzea das Moças – das 18h às 21h



- Bloco Unidos do Castro – Fonseca – parado na Ladeira do Castro 320 – das 14h às 19h



- Bloco das Piranhas do Preventório – Charitas – parado no Preventório – das 15h às 18h



- Bloco Vermelho e Branco – Jurujuba – das 16h às 19h



- Bloco Genildo do Maracujá – Fonseca – parado no Horto do Fonseca – das 15h às 17h



- Banda Benefício – Lgo da Batalha – Rua Jornalista Silvia Thomé – das 16h às 19h



- Bloco Bode Zé – Lgo da Batalha – Est. Pastor Erasmo Braga - das 10h às 13h







20/02







Blocos:



- Bloco das Piranhas de Jurujuba – Jurujuba – das 16h às 19h



- Bloco Xurupita – Lgo da Batalha – Rua Pe. Pedro Martinottid - das 17h às 18h







21/02







Blocos:



- Bloco Arrasta Tudo Clube Humaitá – Barreto – Rua Guimarães Junior 20 – das 12h às 17h



- Bloco Pra Comer Tem Que Chupar – Lgo da Batalha – Rua do Samba – das 20h até meia noite



- Bloco Carnavalesco 5% - Cubango – em frente à Quadra da GRES Acadêmicos do Cubango – das 18h às 22h



- Bloco Chega Por Cima Que Brinco Por Baixo – Piratininga – Av. Alm. Tamandaré – das 13h às 20h







26/02







Matinês



- Matinê do Reserva Cultural – Das 15h às 18h (Inf. 97506-3503 ou 98822-1182).