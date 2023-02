Até o próximo dia 26, em diversos pontos da cidade, a criançada vai poder fazer a festa. - Foto: Arquivo / Bruno Eduardo Alves

Até o próximo dia 26, em diversos pontos da cidade, a criançada vai poder fazer a festa.Foto: Arquivo / Bruno Eduardo Alves

Publicado 15/02/2023 08:18 | Atualizado 15/02/2023 08:39

A Prefeitura de Niterói divulgou uma série de programas para fazer com as crianças no Carnaval da cidade. Segundo o Executivo, o que não faltam são opções para os pequenos foliões. "Até o próximo dia 26, em diversos pontos da cidade, a criançada vai poder fazer a festa. Em Icaraí, a festa dos pequenos acontecerá na Rua Nóbrega, no Bistrô MAC e na Rua Leandro Mota, com trio elétrico, bandas e muita diversão", afirma o poder público no texto.

Já no local mais queridinho da garotada, o Campo de São Bento, a programação envolve o evento "Varandinha do Paschoal", em uma edição especial de "Bailinho de Carnaval", no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no domingo (19), com apresentação da bandinha do Paschoal, comandada pelo mestre Badico Brasil, e com o Grupo Lekolé.



Em São Francisco, o carnaval infantil será concentrado na Praça Dom Orione. Ótima opção para trilhas (com 1,5 km de extensão) e piqueniques com toda a família, o Parque da Cidade ficará aberto e receberá visitantes de todas as idades em todos os dias de Carnaval, inclusive na segunda (20) – dia da semana em que o local normalmente está fechado. Além de tudo, a sede do Parque tem uma vista de tirar o fôlego, que completa o passeio.



Outro ponto de encontro para a garotada no carnaval será no Reserva Cultural, em São Domingos, onde a festa já virou tradição para os pequenos.



A programação de matinês também se estende para a Zona Norte da cidade: no Horto do Barreto e na Travessa Continental, no Fonseca, haverá eventos durante todos os dias de carnaval.



No Parque Esportivo do Caramujo, a organização promete oficinas de máscaras, fantasias e de produção de instrumentos de percussão recicláveis pela Clin, além de batalha de Tik Tok. Na Praça da Abolição, também no Caramujo, está programada uma grande festa voltada para as famílias.



A iniciativa de organização dos eventos é da Prefeitura de Niterói, por meio da Neltur, Fundação de Artes de Niterói (FAN), Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e Coordenadoria Geral de Eventos (CGE), com apoio da Secretaria de Ordem Pública de Niterói (Seop), Guarda Municipal, NitTrans, Secretaria de Saúde e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Clin). A força-tarefa conta com o apoio do 12º Batalhão de Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.



Confira na íntegra a programação Infantil Carnaval 2023 em Niterói:



Icaraí

- 18 e 20/02 – Trio elétrico na Rua Nóbrega (das 15h às 17h)

- 18/02 – Bistrô MAC (das 16h às 20h) - Reservas – 2629-1416

- 18, 19, 20 e 21/02 – Matinê do Jardim Icaraí – Rua Leandro Mota (das 12h às 19h)

- 18, 19, 20 e 21/02 – Carnaval da Nóbrega – Matinê com Banda Infantil (das 14h às 16h) – Banda de Marchinhas (das 17h às 19h)

- 19/02 – Bailinho de Carnaval, com Bandinha do Paschoal e Lekolé – Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, Campo de São Bento (às 9h)



São Francisco

- 18, 19, 20 e 21/02 – Carnaval Infantil de São Francisco – Pça Dom Orione – Rua Gen. Rondon 279, São Francisco (das 10h às 18h)

- Parque da Cidade ficará aberto durante todos os dias de Carnaval, inclusive na segunda (20), excepcionalmente na próxima semana.



São Domingos

- 20 e 26/02 – Matinê do Reserva Cultural (das 17h às 20h)



Barreto

- 18, 19, 20 e 21 /02 – Matinê do Barreto – Horto do Barreto (das 11h às 17h)



Fonseca

- 19, 20 e 21/02 - Carnaval de Rua Matinê do Fonseca – Trav. Continental s/n, acesso pela Rua Alzira Vargas, 61 (das 14h às 18h)



Caramujo

- 15/02 – Pré-Carnaval 2023 – Parque Esportivo do Caramujo (a partir das 13h)

- 18, 19, 20 e 21/02 – Carna Caramujo – Praça da Abolição – (bailes infantis a partir de 16h).