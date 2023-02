Nas proximidades das barcas um funcionário da empresa instala a papeleira. - Foto: Divulgação

Publicado 15/02/2023 08:53

A Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) intensificou o serviço de instalação e troca de papeleiras na cidade. Das duas mil unidades adquiridas recentemente pela empresa, cerca de 1.500 já foram colocadas em pontos estratégicos do município.



As unidades já instaladas têm capacidade para 50 litros cada. Esses equipamentos são para o acondicionamento de pequenos detritos, não orgânicos, tais como, papéis, copos descartáveis, guimbas de cigarro e afins.



Além de novos locais, muitos desses recipientes foram utilizados para substituir as papeleiras antigas que foram depredadas, ou danificadas pelo tempo.



“Todos nós somos responsáveis pelos resíduos que produzimos. Nossos equipamentos facilitam o descarte correto dos detritos, mas, infelizmente, as papeleiras são frequentemente depredadas. É necessário que a população compreenda que esse ato de vandalismo é crime e causa sérios prejuízos financeiros à administração pública e prejudica também a qualidade de vida de todos os moradores da cidade”, alerta Luiz Fróes, presidente da Clin.

Leitura por meio do projeto Reciclando Ideias



No Dia Internacional da Doação de Livros, a empresa não deixou passar em branco e enfatizou a importância de ação desenvolvida pela equipe de reciclagem para incentivar a ler. Na última terça-feira (14) a Clin aproveitou a data para ressaltar a importância de ações voltadas para o estímulo do hábito da leitura.

Um exemplo é o projeto “Reciclando Ideias”, desenvolvido pela equipe de Reciclagem da Clin (Reciclin). O projeto recebe publicações em ecopontos distribuídos em várias regiões da cidade.



“O projeto teve início em 2018 e tem como mote a prática de compartilhar e doar livros. O ‘Reciclando Ideias’ tem o objetivo de promover a troca e o compartilhamento de livros e, dessa forma, despertar o senso crítico nos leitores e promover a sustentabilidade”, destaca o presidente da Clin, Luiz Fróes. “Temos muito orgulho deste projeto, que está conectado com a nossa empresa, investindo em educação, cultura e meio ambiente”.



A doação de livros é feita por meio das coletas seletivas. Atualmente, a Clin conta com três bibliotecas: uma na sede da companhia, em São Lourenço, uma no 10º Distrito, em Rio do Ouro, e outra no 14º Distrito, em São Domingos.



Ecopontos da Clin – Quem quiser contribuir com a iniciativa e doar livros, basta se dirigir a um dos Ecopontos da Clin. O horário de funcionamento das unidades é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16 horas.



Confira o endereço dos Ecopontos: Icaraí (Rua Jornalista Irineu Marinho, 466); Horto do Barreto (Rua Dr. Luiz Palmier, s/n); Largo da Batalha (Rua Leonor da Glória, s/n); Engenhoca (Avenida João Brasil, s/n); Cafubá (Avenida Raul de Oliveira Rodrigues, s/n); Itaipu (Rua O, s/n); Santa Bárbara (Rua Doutor Luiz Felipe de Moraes Lamego, 490); Horto do Fonseca (Alameda São Boaventura, 770); Ilha da Conceição (Rua Jornalista Sardo Filho, s/n).