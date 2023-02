A Seconser intensificou desde setembro do ano passado a limpeza de rios. - Foto: Divulgação

Publicado 17/02/2023 07:37

A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), como parte do plano de prevenção às chuvas de verão, vem intensificando desde setembro do ano passado a limpeza de rios e canais da cidade como forma de reduzir os impactos nesta época do ano.

Desde então, as ações foram feitas em vários locais como canais em Santa Bárbara, Fonseca (Teixeira de Freitas), São Lourenço (Campo do Mineirinho), Santa Rosa (Viradouro), Largo do Marrão, São Francisco, Forte do Rio Branco, Rio do Ouro, Tenente Jardim, Ari Parreiras, Barreto (atrás da SEOP), Engenhoca (Craveiro Lopes), Monan Pequeno, Caetano Monteiro, Largo da Batalha, Washington Luís (Centro), além dos rios Canoas e Matapaca.





No período entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, a Seconser realizou a limpeza de 4.236 caixas e 4.322 metros de redes lavadas. Limpou um total de 62.363 metros de rios e canais.





Atualmente, as equipes estão atuando no Rio Bomba, na região do Barreto. O serviço foi iniciado em 12 de janeiro e as equipes já limparam quase 1.700 metros de extensão do rio, ainda faltam 600 metros. Até o momento, foram retiradas 180 toneladas de detritos do canal.





A Seconser também está operando no canal do Muriqui Pequeno, em Pendotiba, no canal do Morro Souza Soares, em Santa Rosa, Cintura (Piratininga), Antonio Machado, na Engenhoca, num canal atrás da maternidade Alzira Reis e no Rio da Vala (Maravista).





Recentemente, foi concluída a limpeza do Rio Maruí, na Engenhoca, na Zona Norte. Foi iniciada em 15 de dezembro e finalizada em 8 de fevereiro. Foram retiradas 240 toneladas de detritos do local.





Atualmente, há equipes também no Rio Jacaré, um dos principais da Região Oceânica, que usam retro e caminhão. O serviço não tem previsão de término por conta das últimas chuvas.







A secretaria iniciou há poucos dias a limpeza do Rio João Mendes, na Região Oceânica, após as intensas chuvas deste mês de fevereiro. Os funcionários estão removendo resíduos, bananeiras, galhos, troncos e lixo.







Além de serem limpos, os rios e canais também são dragados. A maioria é limpo duas vezes ao ano, mas há casos que ultrapassam esse número.



Em paralelo a esse trabalho, as equipes estão todos os dias limpando ralos, caixas de passagem e efetuando a lavagem de rede em diversos pontos da cidade. Todas as ações são divulgadas no site da Secretaria (www.seconser.niteroi.rj.gov.br)



"Esse trabalho preventivo é de fundamental importância para a cidade. Com ele, conseguimos evitar enchentes e alagamentos. Retiramos principalmente lixo, areia e mato dos rios e canais. É importante também a conscientização da população para não jogar detritos nos rios", destacou a secretária de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa.