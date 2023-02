A Comissão de Carnaval de Niterói tomou todas as medidas para contribuir com a festa do povo no Caminho Niemeyer. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

Publicado 24/02/2023 07:12

A estrutura para receber o Desfile das Escolas de Samba de Niterói, que será realizado pelo 2º ano consecutivo no Caminho Niemeyer, está pronta. O evento, que vai reunir 23 agremiações, acontecerá na passarela montada no local, nesta sexta-feira (24) e no sábado (25). Os portões serão abertos ao público às 18h e as apresentações começam pontualmente às 19h30min.

Segundo a Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), a previsão é de que cerca de 60 mil pessoas acompanhem o evento nos dois dias. A festa será transmitida ao vivo, a partir das 19h, em todas as redes sociais da Prefeitura.



O presidente da Neltur, Paulo Novaes, afirma que o Carnaval de Niterói é o 2º maior do estado e que toda a estrutura está preparada para a ocasião:



“Esperamos dez mil pessoas nas arquibancadas, capacidade total hoje, nos dois dias. Teremos 250 banheiros químicos na parte interna e externa da área do desfile, mais cinco trailers sanitários, com seis cabines cada um, para atender os convidados na área VIP. Quatro camarotes para receber os nossos convidados. Isso tudo mostra o investimento da Prefeitura em nosso Carnaval. Muita organização e uma estrutura gigante. Essa festa será linda”, disse Novaes.



Rubia Secundino, secretária municipal de Governo e presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, afirma que todas as medidas foram tomadas a fim de contribuir com a festa do povo que vier ao Caminho Niemeyer.



“Quem quiser vir será muito bem recebido. Vamos ampliar o horário de funcionamento dos ônibus para que as pessoas possam retornar para a casa de madrugada com total tranquilidade. Todas as secretarias estão envolvidas. Destaco ainda que haverá um desfile inicial dos blocos, da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) da Neltur, logo após a lavagem da pista. A cerimônia de abertura do carnaval está marcada para às 18h, com a participação da corte momesca e de autoridades”, disse Rubia.



O presidente da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), Gilson de Souza, falou sobre as mudanças programadas para o entorno do Caminho Niemeyer.



“Será interditada uma faixa de rolamento na Rua Professor Plínio Leite, próximo ao Mercado de Peixes São Pedro, sentido Terminal Rodoviário Joao Goulart, nos dias 24 e 25, das 10h às 16h. Os ônibus serão proibidos de passar pela rua que margeia o Caminho Niemeyer. Apenas carros credenciados e taxis poderão acessar essa rua até o Caminho Niemeyer. Os ônibus terão que acessar o terminal via Avenida Rio Branco, entre 16h e 5h dos dias em que ocorrem o evento. O estacionamento do Caminho, com vaga para cerca de 300 carros, permanecerá aberto e poderá ser acessado pela rua que fica entre a feirinha e o Bay Market. Cerca de 60 operadores de trânsito estarão trabalhando nesse local. Todas essas são ações que vão nos ajudar a conduzir o evento com tranquilidade”, disse Gilson.



Cem homens farão a segurança do evento na parte interna, fazendo a revista de quem entrar. Já na externa, são esperados cento e vinte agentes da Guarda Municipal, mais o efetivo destacado pela Polícia Militar, de acordo com informações da Secretaria de Ordem Pública (Seop).



"Como nos anos anteriores está proibida a entrada com instrumentos perfurocortantes, garrafas de vidro, espetinhos e afins. A novidade é que, a organização do evento, decidiu permitir a entrada de coolers com bebida, seguindo o exemplo do Carnaval do Rio de Janeiro", afirmou o coronel Paulo Henrique, secretário da Seop.





Confira na íntegra a programação do desfile oficial das Escolas de Samba de Niterói no Caminho Niemeyer, que fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto s/n, Centro, com entrada Franca.



GRUPO A – 24/02



19h – Cacique da São José



19h45 – Unidos da Região Oceânica



20h30 – Souza Soares



21h15 – Magnólia Brasil



22h – Experimenta da Ilha



22h45 – Folia do Viradouro



23h30 – Alegria da Zona Norte



0h15 – Sabiá



1h – Mocidade Independente de Icaraí







GRUPO C – 25/02







19h – Galo de Ouro



19h35 – Império de Charitas



20h10 – Amigos da Ciclovia



20h45 – União da Engenhoca



21h20 – Mistura de Raça







GRUPO B – 25/02







22h10 – Garra de Ouro



22h50 – Banda Bastistão



23h30 – Império de Arariboia



0h10 – Paraíso do Bonfim



0h50 – Combinado do Amor



1h30 – Unidos do Sacramento



2h10 – Tá Rindo Por Que?



2h50 – Balanço do Fonseca



3h30 – Bem Amado.