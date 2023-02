Através do MoviMente a psicóloga Angela Alves reforça a necessidade do debate sobre a saúde mental no trabalho. - Divulgação

Através do MoviMente a psicóloga Angela Alves reforça a necessidade do debate sobre a saúde mental no trabalho.Divulgação

Publicado 23/02/2023 11:52

A preocupação com a da saúde mental está na ordem do dia. A Associação Brasileira de Psiquiatria calcula que, depois da pandemia, o país viu crescer em 25% o número de doenças psiquiátricas. Lançada para divulgar a importância do bem-estar, uma campanha com o lema este ano: "A vida pede equilíbrio" foi criada para se levar a conscientização. Criadora do projeto MoviMente em Niterói, a psicóloga Angela Alves reforça a necessidade de o debate sobre o problema antes dele chegar às empresas.

"É de extrema importância a saúde física e psicológica dos funcionários no ambiente corporativo. O gestor precisa saber ouvir, valorizar o time e promover a interação entre equipes", diz a psicóloga, que falou sobre "Janeiro Branco nas empresas", na primeira edição do ano do Café Empresarial da CDL Niterói e segue fazendo contatos com administradores e responsáveis por recursos humanos de firmas na cidade através do MoviMente.

Angela Alves conta que o Janeiro Branco tem esse nome porque, no começo do ano, temos a tela vazia para traçar metas e planejar ações para os meses seguintes. A especialista diz que, com saúde mental, podemos ser mais habilidosos e eficientes diante dos desafios.

Clinicando há 22 anos e especializada em Dependência Química, a psicóloga tem mostrado aos gestores a importância da prevenção aos impactos psicológicos para o ganho de todos. Segundo ela, é importante estar atento aos sinais para manter o ambiente e a cabeça em equilíbrio:

"É importante reforçar a comunicação interna, promover treinamento e capacitar lideranças sobre saúde mental, possuir um canal aberto para ouvir funcionários e ter o retorno das ações, cuidar do bom clima organizacional, além de oferecer benefícios e flexibilizar a jornada", concluiu Alves.