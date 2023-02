A artista mineira expressa a sua marca espatulada relembrando o pontilhismo. - Divulgação

Publicado 22/02/2023 10:27

A Galeria La Salle, espaço cultural do Unilasalle-RJ, vai abrir sua temporada de exposições 2023 com o lançamento da mostra “Impressão-Luz”, de Marcela Lanna. A mostra é composta por 20 quadros acrílico sobre tela em variadas dimensões, cuja inspiração vem de múltiplos olhares. A exposição estará aberta à visitação gratuita na Galeria La Salle até o dia 12 de abril, das 9h às 19h30min.





A artista mineira expressa a sua marca espatulada relembrando o pontilhismo, enquanto experiência estética-visual. “É na espessura da tinta que a artista revela volume às paisagens. Os traços surgem como a união de diferentes essências em um mosaico, que vibram e cintilam dando à superfície da tela a sensação tridimensional”, explica Angelina Accetta, coordenadora da Galeria La Salle.





Por meio de suas obras, Marcela imprime seu estilo na utilização de cores e manchas, nos convidando a deixar a postura de observador estático e assumir o caráter ativo de busca por diferentes ângulos perceptivos; por meio deles, a obra pode ganhar novos aspectos de tonalidade, de luz e intensidade.

“Vistos com certo distanciamento, o conjunto compõe a ilusão da imagem na justaposição de pontos de cor e gradações de luz. Trata-se da impressão da cor-luz, desvelando a sensorialidade ao inaugurar um novo olhar também em você”, conclui Angelina.Marcela Lanna é uma artista visual que trabalha com pintura, desenho e ilustração, participando ativamente do cenário artístico com exposições individuais e coletivas, feiras, salões de Belas Artes, competições de live painting, encomendas e parcerias artísticas. Conquistou o troféu de bronze no 49° Salão de Belas Artes do Clube Naval (RJ), na categoria escultura e atua na comunidade criativa MaHub, focada em artistas.A Galeria La Salle fica localizada em Santa Rosa, na Rua Gastão Gonçalves, 79, Niterói. Maiores informações acesse: http://galeria2.unilasalle.org/ @unilasallerj.