Serão 15 vagas para auditor de controle interno, que vão atuar na Controladoria Geral do Município (CGM).Divulgação

Publicado 22/02/2023 09:58

O edital para o concurso público da Prefeitura de Niterói com vagas para Auditor Municipal de Controle Interno (AMCI) e Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental (APPGG) tem previsão de lançamento neste semestre. O certame ganhou uma nova comissão organizadora interna.

Segundo a controladora Geral do Município, Cristiane Marcelino, serão 15 vagas para auditor de controle interno, que vão atuar na Controladoria Geral do Município (CGM). As vagas são para nomeação imediata e para reserva de vagas.



"A previsão é que o edital seja lançado ainda no primeiro semestre deste ano. Serão 15 vagas para a CGM, no cargo de Auditor Municipal de Controle Interno, entre nomeação imediata e formação de cadastro de reserva. A realização do concurso é fundamental para dar continuidade à implantação das principais funções associadas a um órgão de controle que são a auditoria governamental, o controle interno, a ouvidoria e incremento à transparência e a correição", explicou a controladora.



Para o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno, das 15 vagas, cinco são para advogado, cinco para contador e outras cinco para outras formações: Ciências Sociais, Engenharia, Economia, Administração, Administração Pública, Estatística, Matemática ou Ciências Atuariais.