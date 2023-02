A nova área de lazer recebeu intervenções com arte voltada ao tema da amamentação. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 22/02/2023 09:44 | Atualizado 22/02/2023 09:44

A cidade de Niterói é uma das 25 do Brasil que fazem parte da Rede Urban95, responsável por ações voltadas para a primeira infância. Na última sexta-feira (17), a Praça do Ponto Certo, na Comunidade Salinas, em Jurujuba, vai receber uma ação de ativação do novo espaço com oficinas de instrumentos musicais, contação de histórias e um bailinho de carnaval para as crianças da comunidade.

A nova área de lazer recebeu intervenções com arte voltada ao tema da amamentação e mobiliários adaptados para os pequenos. A ideia é que o conceito da praça seja levado a outros locais da cidade. O projeto é uma parceria da Prefeitura de Niterói, com o envolvimento de diversos do governo municipal.



A Secretaria Municipal de Saúde é uma das parceiras nesse projeto. A secretária da pasta, Anamaria Schneider, explica que a intenção é ter um espaço que proporcione a ampliação do aleitamento materno.



“Esse é um projeto piloto para a ampliação do tempo de aleitamento materno exclusivo. Em Jurujuba será implantada a primeira praça da cidade que incentivará ao aleitamento materno em espaços públicos, com mobília adaptada e obras de arte que abordam a temática”, conta Anamaria.



Atualmente estão acontecendo diversas ações voltadas para primeira infância no município. A ação em Salinas faz parte de um treinamento junto com a Bernard Van Leer, instituição holandesa da qual a Urban95 faz parte. Niterói foi a cidade escolhida pela Urban para receber a intervenção após a Urban ficar entre as três instituições, de 10 que participaram, para desenvolver um projeto na temática da amamentação voltado para o espaço público.



A secretária de Governo, Rubia Secundino, reforça o papel das Administrações Regionais na cidade.



“As Administrações Regionais são os nossos braços, a nossa forma mais direta de estar em contato com a população e entender seus anseios e receber suas demandas, já que eles estão ali no dia a dia dos bairros e das comunidades. Essa praça era um espaço ocioso e que precisava de um novo olhar. A Administração Regional de Jurujuba foi fundamental na interlocução com os moradores para a idealização do projeto final”, destaca a secretária.



Tiago Brito é consultor da empresa Estúdio +1, parceiro técnico da Urban95, e atua na coordenação das ações em Salinas. O projeto está sendo desenvolvido a partir do Proximity of Care, metodologia desenvolvida pela Arup em parceria com a Fundação Bernard Ven Leer para o planejamento e a execução de intervenções urbanas em contextos de maior vulnerabilidade. Ele explica que a equipe está fazendo uma série de testes e desenvolvendo um conceito que possa ser replicado em outros espaços. O projeto levou em conta a opinião de moradores e crianças sobre o que queriam para a praça.



“Esse é um projeto voltado para a amamentação e espaço público. Serão realizadas uma série de testes de mobiliário urbano, ativação do espaço e outras ações que possam ser levadas a outros locais e que sirva de referência para a cidade. O espaço já foi pintado e vai receber um mural com clima de amamentação”, conta.



Rede Urban



A Urban 95 é uma iniciativa internacional da Fundação Bernard van Leer que atua em parceria com a Prefeitura de Niterói, por meio do Escritório de Gestão de Projetos (EGP), que visa incluir a perspectiva de bebês, crianças pequenas e seus cuidadores no planejamento urbano, nas estratégias de mobilidade e nos programas e serviços destinados a eles. Gestores públicos e técnicos recebem apoio e capacitação sobre formas de contribuir com o desenvolvimento integral das crianças a partir da experiência das cidades, identificando e atuando nos territórios onde os bebês e suas famílias estão, em especial aqueles mais vulneráveis.