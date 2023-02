Segundo a Prefeitura, a ampliação do auxílio uniforme é uma forma de valorizar ainda mais a Guarda Municipal. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 17/02/2023 20:29

A Prefeitura de Niterói, como forma de valorizar ainda mais a Guarda Municipal, informou que vai ampliar o auxílio uniforme de R$ 500 para R$ 1 mil aos agentes da cidade para compra de fardas e acessórios como coturnos, que são utilizados no dia-a-dia. A medida será publicada em Diário Oficial deste sábado (18). A gratificação, paga duas vezes por ano, não é incorporada ao salário.

“Nós temos uma Guarda Municipal muito preparada que é treinada com base nos melhores cursos e por profissionais na área de segurança. É uma Guarda que tem um diferencial e é muito próxima da população. Nossos agentes foram fundamentais durante o período mais crítico da pandemia e no dia-a-dia de nossa cidade fazem um trabalho de excelência. O auxílio foi criado em 2017, mas os insumos aumentaram de preço e nada mais justo que recebam esse benefício reajustado. O uniforme é a apresentação do guarda e esse auxílio demonstra respeito aos agentes e à população", explicou o prefeito Axel Grael.

Desde 2013, a gestão municipal tem como objetivo investir na capacitação da Guarda dando melhores condições de trabalho aos agentes. Entre as ações adotadas pela Prefeitura está a construção da Cidade da Ordem Pública, no Barreto, com centro de formação, refeitório e auditório. O Município também ampliou o efetivo da Guarda, passando de 300 para 790 agentes por meio de um concurso público e em breve novos agentes aprovados no concurso de 2019 também estarão nas ruas.

"Nos últimos anos investimos muito na Guarda Municipal de Niterói que se transformou em uma das melhores do País. O reajuste no auxílio uniforme, que criei em 2017, é uma medida importante do prefeito Axel diante do aumento dos preços e da inflação, além de ser mais uma medida de apoio e confiança aos profissionais da nossa Guarda Municipal", destacou o secretário Executivo de Niterói, Rodrigo Neves.

Segundo o Executivo, nos últimos anos, foram realizadas ainda diversas intervenções e melhorias para GM, como o plano de cargos e salários, a criação do Regime Adicional de Serviço (RAS) e a aquisição de armamentos não letais.Durante o período crítico da pandemia de Covid-19 a Prefeitura concedeu por seis meses um adicional de insalubridade de 30% sobre o salário pela atuação dos agentes na ajuda ao combate do novo coronavírus.