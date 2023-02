O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu a atleta Aída dos Santos, única mulher da delegação brasileira a disputar os Jogos Olímpicos de 1964 em Tóquio. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu a atleta Aída dos Santos, única mulher da delegação brasileira a disputar os Jogos Olímpicos de 1964 em Tóquio.Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 17/02/2023 07:49

A atleta Aída dos Santos, única mulher da delegação brasileira a disputar os Jogos Olímpicos de 1964 em Tóquio, esteve na última quarta-feira (15) na Prefeitura de Niterói para uma conversa sobre, entre outras coisas, os investimentos na área esportiva da cidade. Para o fim deste ano, está prevista a entrega das obras da Pista de Atletismo, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), que levará o nome da atleta.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, que vem de uma família de atletas olímpicos, destacou que o esporte pode ser motivo de transformação social.

“Recebi a grande atleta Aída dos Santos hoje em meu gabinete. Conversamos sobre os investimentos que a Prefeitura de Niterói tem feito em esportes na cidade. Entendo a importância que isso é capaz de causar, com impacto no social e na transformação de vidas, principalmente das nossas crianças", disse o prefeito.

A atleta, que já visitou a pista do Parque Esportivo e Social do Caramujo, também esteve na cerimônia de ordem de início das obras da nova pista na UFF.

“Eu acho muito importante que Niterói invista no esporte. Em todo lugar tem um campo de futebol e onde tinha pista de atletismo, não temos mais. O atletismo é um esporte fácil e muito básico. Correr, saltar e arremessar são coisas feitas quase como se fosse uma brincadeira, mas infelizmente isso não é muito difundido. Niterói está de parabéns por construir essas pistas. A cidade é um celeiro de grandes atletas e, como já trabalhei na Alemanha e nos Estados Unidos, sei que as nossas crianças têm potencial, só precisam de alguém para trabalhar na base e estou à disposição para ajudar nesse trabalho", disse Aída dos Santos.

Plano Niterói 450 - As obras da pista de atletismo fazem parte de um conjunto de investimentos que irão mudar a orla do Centro de Niterói e fazem parte do Plano Niterói 450. O projeto seguirá todas as determinações internacionais nas suas dimensões e também contará com a drenagem e revitalização do campo de futebol, área de salto em altura, salto com vara, salto triplo e salto à distância. Serão construídos vestiários masculinos e femininos e uma sala para administração e almoxarifado, além de arquibancada e iluminação em led.