No repertório musical, a dupla Renato e Glória está confirmada.Divulgação

Publicado 17/02/2023 08:17

O bloquinho de carnaval inclusivo do Carnapupa chega à Sala Nelson Pereira dos Santos no sábado (25/2), a partir das 15h, e crianças e adultos poderão se divertir com recreação, circuitos, "cabeleireiros malucos”, capoeira, roda de música, contação de histórias e muito mais.

No repertório musical, a dupla Glorinha e Renato está confirmada e promete levar muita música, histórias e diversão para toda a família. Os artistas cantam “Paçoca e Pé de Moleque”, sobre a rotina diária, “Chico André, Nós e o Príncipe”, sobre bullying e que ainda utiliza a Língua Brasileira de Sinais. Outras músicas como “Tibum Chuá”, “Golfinho” e “Aguaceira” aproveitam para ensinar sobre meio ambiente.

O evento também contará com a presença do grupo Brincantar Folia, Uma Vivência Cultural Carnavalesca, que se baseia em ritmos de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro com Brincadeiras Dançadas e propõe total interação com crianças e famílias. Na formação, baseada em cordas e percussão, a proposta ainda conta com a dinamização corporal realizada por uma dançarina.

A atração é totalmente adaptada para atender as necessidades das crianças, oferecendo acessibilidade para cadeirantes e música bem baixinha para que crianças autistas não se sintam incomodadas com o som.

O evento é organizado pelo Instituto Lagarta Vira Pupa, criado pela jornalista Andréa Werner, mãe de uma criança autista e ativista pelos direitos das pessoas com deficiência. “Em 2014, decidi fazer um encontro com seguidoras do então blog Lagarta Vira Pupa. Percebi que muitas mães relutavam em levar seus filhos por medo dos olhares tortos de outras pessoas”, relata.

Andréa, então, lançou oficialmente o piquenique inclusivo chamado de “Pupanique” com o lema “lugar de autista é em todo lugar”. Desde 2014, dezenas de Pupaniques foram realizados em todo o país. “Muitas mães relatavam que ali era o primeiro evento onde se sentiam à vontade com os filhos, e que percebiam que eles eram bem recebidos de verdade”, conta Andréa.

Em 2020, foi hora de partir para o “Carnapupa”, que manteve as mesmas características: um evento totalmente gratuito, feito com base na doação de produtos, parcerias público-privadas e voluntários. Todas as crianças podem participar, mesmo que não tenham nenhum tipo de deficiência. O objetivo é que todos possam brincar e se divertir juntos e aprender sobre as diferenças.

A Sala Nelson Pereira dos Santos fica localizada na Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói