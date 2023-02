Nos bairros Engenhoca e Tenente Jardim os moradores revoltados foram para às ruas e atearam fogo em pneus. - Reprodução

Publicado 20/02/2023 12:25

Vários moradores e comerciantes de Niterói reclamam da falta de energia elétrica nos últimos dias. No sábado (18/2), o morador da Ponta D’Areia, no Centro de Niterói, Adriano dos Santos Oliveira, afirmou que a comunidade na localidade da Travessa da Geraldina, ao lado do Estaleiro Mauá, já estava no quarto dia sem luz e no escuro.

“Os moradores pedem socorro, pois crianças, idosos e pessoas doentes precisam. Já fizemos vários contatos e até o momento nada foi feito solicitamos ao setor de serviços delegados da Prefeitura que nos ajude acionando a Enel a fim de prestar o serviço à população. vários protocolos já foram feitos e contamos com a ajuda da Prefeitura” disse o morador.

Ainda em Niterói, na Zona Sul, na Rua Otávio Carneiro, entre a rua Gavião Peixoto e Tavares de Macedo, os moradores também reclamam da falta de luz.



Também na Zona Sul de Niterói, na Rua Arariboia, em São Francisco, eles dizem que existem dois postes sem iluminação e várias casas com luz parcial e picos de luz são constantes. Até quando este descaso da Enel? Perguntam os moradores.



Há também centenas de reclamações dos usuários da Enel que telefonaram para o número 08002800120, segundo eles, a espera dura mais de 20 minutos e não são atendidos.



Na Zona Norte de Niterói, nos bairros Engenhoca e Tenente Jardim as pessoas foram às ruas protestar. Uma manifestação contra a Enel no dia sete de fevereiro aconteceu pelas ruas e moradores queimaram pneus por conta da indignação contra a distribuidora.



O vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira se pronunciou em rede social cobrando a distribuidora:

“São inúmeras as reclamações que venho recebendo desde o final de semana sobre falta de energia elétrica nos mais diferentes pontos de Niterói. É inadmissível tanta demora por parte da concessionária de energia, a Enel, para restabelecer o sistema. São prédios que ficaram sem elevadores. Moradores de comunidades que estão sem água porque bombas de recalque do sistema de distribuição queimaram pelos constantes picos de energia”, disse Bagueira na postagem do Instagram.



Segundo ele, é importante que os moradores registrem a ocorrência. “Na manhã de hoje houve manifestações na área da Engenhoca e Tenente Jardim, de moradores indignados com o descaso de estarem há 4 dias em luz! Estamos cobrando um trabalho mais efetivo e presente da Enel e sugiro aos moradores que se sentem prejudicados pela demora no restabelecimento da energia elétrica que acionem o Procon – Niterói, órgão ligado à Secretaria de Defesa do Consumidor para buscar os seus direitos. É um absurdo o que está acontecendo. O Procon Niterói fica na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481, no Centro de Niterói”, enfatizou o vice-prefeito em sua rede social.



Sobre as manifestações da Engenhoca e Tenente Jardim a Enel Distribuição Rio informou que sucessivos e fortes eventos climáticos têm atingido a sua área de concessão deste a última sexta (3). “No fim da tarde de ontem (7), uma forte chuva impactou novamente o fornecimento de energia em algumas regiões provocando quedas de árvores e objetos lançados sobre a rede de distribuição de energia elétrica. As localidades mais afetadas nesse momento são Macaé, Niterói, Campos, Lagos, São Gonçalo e Serrana”, disse a distribuidora de energia.



A empresa esclareceu que as ocorrências dos últimos dias ocasionaram diversos danos na rede elétrica, sendo 759 ocorrências decorrentes de árvores tombadas e galhos e 352 por descargas atmosféricas até o momento. “A queda das árvores também ocasionou danos em 88 postes da rede elétrica da companhia. Diante desse cenário, a Enel Rio montou uma operação especial, aumentando em até 6 vezes o número de equipe de campo envolvendo diferentes áreas da empresa, com o objetivo de restabelecer os clientes afetados no menor tempo possível”, ressaltou a empresa.



Sobre as constantes reclamações na Zona Sul a Enel Distribuição Rio emitiu o seguinte posicionamento:



“A Enel Distribuição Rio informa que normalizou o fornecimento de energia elétrica para 98% dos clientes afetados com a interrupção do serviço pelas tempestades dos últimos dias. A distribuidora esclarece que segue trabalhando, com reforço de até 10 vezes o número de equipes em campo, para reduzir os efeitos do clima adverso sobre a rede elétrica, com impacto principalmente nas regiões de Niterói, Maricá, São Gonçalo e Serrana.



Nos últimos dias, chuvas intensas atingem essas regiões, acompanhadas de descargas atmosféricas e vendavais que resultaram na queda de centenas de árvores e outros objetos sobre a rede de distribuição de energia. Em muitos locais está sendo necessário reconstruir parte da rede elétrica e substituir equipamentos e cabos danificados.



A Enel Rio contabilizou mais de 1.600 ocorrências decorrentes de árvores tombadas e galhos e mais de mil por descargas atmosféricas. A queda das árvores também ocasionou danos em mais de 200 postes da companhia. Nesses casos, a Enel Rio trabalha que parceria com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, que atuam na remoção das árvores para que os técnicos da companhia possam iniciar a reconstrução da rede.



De acordo com dados do Climatempo, o número de descargas atmosféricas registradas nos primeiros 15 dias de fevereiro foi cinco vezes maior do que no mesmo período do ano passado, chegando a 85.346 raios na área de concessão da companhia. Isso indica que as tempestades esse ano estão mais intensas em relação ao ano passado.



A Enel Rio reforça o seu compromisso com a população do Estado e seguirá dedicando todos os esforços para garantir o fornecimento de energia para todos”, disse a distribuidora na nota.



Alguns moradores e comerciantes do município seguem sem energia elétrica desde de a última sexta-feira (17) até hoje (19), um tradicional restaurante e uma sorveteria do centro da cidade seguem no escuro e impossibilitados de trabalhar.

Os estabelecimentos perderam suprimentos por falta de refrigeração, a sorveteria descartou mais de 100 litros de sorvete que derreteu, e o restaurante perdeu dezenas de quilos de pescado e carnes e aves por conta da falta de energia, moradores de diversos pontos seguem também sem eletricidade.