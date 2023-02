As matinês atraem famílias com pessoas de todas as idades. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 20/02/2023 08:42

A folia acontece em Niterói. Neste sábado (18), foram realizados blocos de Carnaval em todas as regiões da cidade, com apoio da Prefeitura. Nas manhãs, as matinês atraem famílias com pessoas de todas as idades e começam a partir das 10h. Depois de dois anos sem blocos e grandes encontros, chegou a hora de tirar a fantasia do armário e aproveitar a programação diversificada.

“Preparamos um carnaval animado, espalhado pelos bairros da cidade e com o apoio das Administrações Regionais. Depois de dois anos, é bom ver as famílias aproveitando com alegria e responsabilidade”, destacou Rubia Secundino, presidente da Comissão de Carnaval da Prefeitura de Niterói.

Amanda Cristine Longo, mãe da Maria, de apenas 2 anos, contou que esse é o primeiro carnaval da filha. Ela veio de São Gonçalo para aproveitar as atividades no Horto Palmir Silva, no Barreto, Zona Norte de Niterói.

“A Maria nasceu no meio da pandemia. Este é o primeiro carnaval que vou para a rua com ela e procurei um lugar que fosse aberto para que ela pudesse curtir a vontade com outras crianças e sem tumulto. Ela adora uma festa, uma bagunça, uma fantasia, então está curtindo bastante”, disse Amanda que também levou a mãe para o passeio.

Na Zona Sul, os foliões encheram a Praça Dom Orione, em São Francisco. Além dos brinquedos e música, também rolou teatrinho para a criançada. Fábio Metro, morador de Piratininga, levou o filho Bento, de 3 anos e meio, para aproveitar seu segundo carnaval.

“Estamos gostando. Esse é o segundo carnaval dele, mas é outra experiência porque ele era muito pequeno. Trouxemos para ele ter um pouco da vivência que a gente teve. Esse ano ele já pode curtir o carnaval com o pessoal, aproveitar os amigos e interagir com outras crianças. Esse período em casa foi muito difícil, mas agora estamos aproveitando. Vamos procurar os bailinhos, colocar a fantasia e brincar”, contou.

Bem no estilo tal mãe, tal filha, Ana Luiza Araújo de Oliveira e a filha Antonela, de apenas um aninho, estavam com a fantasia combinando e aproveitando a manhã entre diversão e as pausas para a mamada.

“Estamos adorando, está muito organizado e cheio de crianças, mas bem tranquilo. Um bom momento para a família aproveitar. Não queria perder a oportunidade dela brincar em um bloquinho pela primeira vez e ela gostou bastante, chegou brincando e dançando. Viemos do Rio do Ouro para curtir o carnaval dela”, destacou.

A programação na cidade é extensa e variada. Tem os grandes blocos, os carnavais dos bairros e também o desfile das escolas de samba. A variedade também inclui peças de teatro, brincadeiras, pintura artística e diversos ritmos musicais. A programação completa está disponível pelo link: http://www.niteroi.rj.gov.br/2023/02/15/niteroi-tera-folia-pelos-bairros/.