As apresentações acontecerão nas cidades de Torre Vedras, Braga e Alcobaça.Divulgação

Publicado 28/02/2023 09:33 | Atualizado 28/02/2023 09:34

A Companhia de Ballet da Cidade de Niterói (CBCN), no primeiro dia do mês de março, data em que comemora 31 anos de existência, vai desembarcar em Portugal para realizar sua primeira turnê internacional, um feito inédito, realizado pela Fundação de Arte de Niterói (FAN).



As apresentações acontecerão nas cidades de Torre Vedras, Braga e Alcobaça, nos dias 03, 07 e 11 de março, respectivamente, e serão acompanhadas de workshops sobre dança contemporânea promovidos pelo corpo técnico da companhia, que já realizou apresentações únicas na Alemanha, nos Estados Unidos e no Uruguai.



O diretor artístico da CBCN, Fran Mello, destaca a importância da primeira turnê internacional. “É de grande relevância para nosso corpo técnico e para a administração pública de uma companhia oficial de ballet difundir a força da dança e o nosso protagonismo. No Brasil existem 17 companhias oficiais, em Portugal apenas uma, a Companhia Nacional de Bailado. Teremos, pela primeira vez, a oportunidade de comprovar que existe a possibilidade de as câmaras municipais gerirem uma companhia pública com excelência”, explica Fran Mello, lembrando que a Cia. de Ballet de Niterói é a única, das 17 companhias nacionais, gerida fora de uma capital.



Para Fernando Brandão, presidente da FAN, essa turnê é de grande importância para Niterói. “Estamos levando artistas altamente qualificados para representar nossa cidade, nosso país. Pessoas que dedicam sua vida ao aprimoramento e à preservação do ballet contemporâneo e à promoção qualificada da classe artística como um todo. Então não medimos esforços para estabelecer esse intercâmbio de políticas culturais entre Brasil e Portugal, sabendo que esse feito nos possibilita construir outros termos de cooperação entre Niterói e outras cidades em diversos países”, avalia Brandão.







Após uma curadoria realizada pelos componentes dos teatros portugueses onde a CBCN se apresentará, e que envolveu diversas opções de espetáculos, o escolhido para compor a turnê é o “Pedra Doce - Poética de Cora Coralina”, que fala da simplicidade presente na poesia e na vida da poetisa e contista brasileira, considerada uma das mais importantes escritoras do nosso país.

Concebido por Fran Mello, o espetáculo busca correlacionar a escrita de Cora, seus ímpetos e necessidades em escrever, com a dos corpos dos bailarinos ao ler (ou ouvir) seus poemas. Todas as células coreográficas foram criadas pelos próprios bailarinos em um atravessamento promovido pelos poemas de Cora durante os ensaios.

Por se autointitular doceira, o nome “Pedra Doce” remete ao fato de que o açúcar utilizado para glacear suas frutas, após dias secando ao sol, viravam pedras deliciosas. Na plateia, o público será contagiado com o aroma do doce de coco feito em cena. A dramaturgia do espetáculo foi conduzida pela coreógrafa Ana Vitória Freire com o intuito de replicar a vida simples de Cora, mas reconhecendo sua potência como uma mulher à frente do seu tempo.



“Há muitos anos esperamos por essa oportunidade de podermos compartilhar nosso trabalho com outros países, e agora, com a realização dessa turnê, e aos 31 anos de existência da companhia, estamos iniciando uma nova era tanto para a gestão pública municipal quanto para a cia. de ballet”, comemora Fran Mello que está na CBCN há 18 anos, sendo quatro deles como diretor artístico.



“Ampliar essa relação com Portugal, levando um espetáculo que é baseado numa grande poetisa brasileira, reforça ainda mais a cultura como instrumento que possibilita transpassar qualquer muro, qualquer oceano, que é capaz de ultrapassar todos os limites invisíveis entre os povos”, conclui Fernando Brandão.