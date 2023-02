As doses são atualizadas e protegem contra as variantes da doença. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

As doses são atualizadas e protegem contra as variantes da doença.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 27/02/2023 09:13

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já treinou os profissionais de saúde para aplicação da vacina Pfizer bivalente contra a Covid-19. A capacitação aconteceu na tarde da última sexta-feira (24). A aplicação começa a ser feita nas Policlínicas da cidade na próxima segunda (27) para pessoas a partir de 85 anos e imunossuprimidos, seguindo calendário por idade.

Nesta fase também serão vacinadas as pessoas vivendo em instituição de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, a partir de 12 anos.



Segundo a secretária de Saúde, Anamaria Schneider, a vacina bivalente é segura e fundamental para a proteção contra o vírus.



“Nesta segunda-feira vamos iniciar a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19. O imunizante contém cepas atualizadas e protege também contra as variantes do coronavírus, como a Ômicron. É importante que o público alvo procure uma unidade de saúde. A vacina é segura e fundamental para a população”, afirma a secretária.





A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói segue monitorando o cenário da Covid-19 na cidade e reforça a necessidade de atenção às medidas sanitárias, como uso obrigatório de máscaras nas unidades de saúde, a recomendação do uso de máscara pelos grupos de risco (idosos, gestantes e pessoas com morbidade), em caso de qualquer sintoma gripal, além de manter as mãos higienizadas. É fundamental que a população mantenha a vacinação atualizada e, em caso de sintomas, procure uma unidade de saúde para realização do teste.



De acordo com os últimos dados da Secretaria, durante o período de 5 a 12 de fevereiro, a taxa de positividade para Covid-19 foi de 16%. Não houve óbito confirmado nas duas últimas semanas epidemiológicas analisadas.





Segundo a Saúde, Niterói continua com a aplicação da segunda dose de reforço de pessoas com 18 anos ou mais. A terceira dose é destinada para adolescentes de 12 a 17 anos, com intervalo de quatro meses da segunda dose. O município ainda mantém vacinas para aplicação da primeira e segunda doses em crianças entre 5 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas a partir de 18 anos. Também estão sendo imunizadas as crianças com idade entre 6 meses e 2 anos com algum tipo de comorbidade, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde e Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro.







Para receber a dose da vacina é necessário apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante das doses anteriores. Para crianças e adolescentes é necessário a presença do responsável legal.







O calendário da dose bivalente é o seguinte:



Idosos:



A partir de 27/02- pessoas com 85 anos ou mais



A partir de 28/02- pessoas com 80 anos ou mais



A partir de 01/03- pessoas com 75 anos ou mais



A partir de 02/03- pessoas com 70 anos ou mais



A partir de 06/03- pessoas com 60 anos ou mais







Imunossuprimidos:



A partir de 27/02- pessoas com 60 anos ou mais



A partir de 28/02- pessoas com 50 anos ou mais



A partir de 01/03- pessoas com 40 anos ou mais



A partir de 02/03- pessoas com 30 anos ou mais



A partir de 03/03- pessoas com 12 anos ou mais







Outros grupos:



A partir de 27/02- pessoas vivendo em instituição de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, a partir de 12 anos.



A partir de 20/03 - gestantes e puérperas



A partir de 17/04- Trabalhadores de Saúde; Pessoas com deficiência permanente (a partir de 12 anos); População Privada de Liberdade (a partir de 18 anos): Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos); Funcionários do sistema de privação de liberdade







Locais de vacinação com a imunização bivalente:



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.



Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.



Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu.



Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.



Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March - Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca



Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha



Unidade Básica da Engenhoca - Rua Cel Guimarães, 724, Engenhoca.



Novo Ponto em Jurujuba – Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº – Jurujuba (em frente ao Colégio Estadual Fernando Magalhães)











Vacina para bebês – O esquema primário de vacinação para crianças de seis meses a dois anos será composto por três doses: duas iniciais com intervalo de 4 semanas, seguidas por uma terceira após, no mínimo, 8 semanas. As doses para esse público-alvo são aplicadas em quatro unidades de diferentes regiões da cidade, por conta do número reduzido de vacinas recebidas pelo Ministério da Saúde. São elas a Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, em São Lourenço; Policlínica Regional Sérgio Arouca, no Vital Brazil; a Policlínica Regional da Engenhoca e a Policlínica Regional de Itaipu.







Os locais de vacinação para crianças de 6 meses a dois anos, são:







Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.



Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.



Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.



Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu.







Locais de vacinação para os outros públicos-alvo:







Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.



Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.



Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.



Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.



Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.



Policlínica Regional do Fonseca Dr Guilherme Taylor March - Rua Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca



Policlínica Regional de Itaipu – Est. Engenho do Mato s/nº – Itaipu



Policlínica Regional do Largo da Batalha – Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha



Novo Ponto em Jurujuba – Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº – Jurujuba (em frente ao Colégio Estadual Fernando Magalhães)







Unidades Básicas de Saúde (UBS): Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca.







Médico de Família da Grota I, Grota II, Ilha da Conceição, Leopoldina, Teixeira de Freitas, Vila Ipiranga, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Cafubá I, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Jonathas Botelho, Maceió, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Badu, Vital Brazil, Jacaré e Engenho do Mato.







Agendamento – A vacinação pode ser agendada pelo aplicativo Colab. Para realizar o agendamento, basta baixar o aplicativo Colab que está disponível gratuitamente na Play Store (Android) e App Store (iOS) e realizar o passo a passo de cadastro. O aplicativo também oferece a opção de remarcar a data e horário da vacinação, caso a pessoa não consiga comparecer no dia agendado. Para receber a imunização é necessário estar dentro do público-alvo e da idade, seguindo o calendário, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização.