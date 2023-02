Os prefeitos de Niterói, Axel Grael, e Walter Chicharro, assistiram à abertura do desfile das escolas de samba de Niterói. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

27/02/2023

Os prefeitos de Niterói, Axel Grael, e Walter Chicharro, da cidade portuguesa de Nazaré, se encontraram nesta sexta-feira (24) e consolidaram parceria para incrementar desenvolvimento econômico das cidades, que vem sendo planejada há mais de seis meses e que envolve o trabalho conjunto nas áreas de pesca, esporte e turismo. Chicharro assistiu à abertura do desfile das escolas de samba de Niterói, no Caminho Niemeyer, a convite de Grael.



Para o prefeito de Niterói, o encontro consolidou ainda mais a parceria.



"Nazaré é uma cidade muito especial, e com muitos pontos em comum com Niterói. Inclusive, como a nossa cidade, é um dos locais mais importantes do surfe no mundo. O próprio prefeito Chicharro diz que uma boa parte dos atletas que vão para Nazaré são de Niterói. Essa similaridade em diversos aspectos nos proporcionou pensar em diversas colaborações, como, por exemplo, no terminal pesqueiro e na área do turismo. Esse novo encontro com o prefeito de Nazaré certamente consolida mais a nossa proposta de parceria”, afirma o chefe do Executivo niteroiense.



Em junho passado, Grael esteve na cidade portuguesa para iniciar a elaboração de um plano de trabalho conjunto e visitou o terminal pesqueiro de Nazaré, cidade que é mundialmente conhecida pelas ondas gigantes.



Chicharro ressaltou que a busca pela parceria com Niterói vem de tempos atrás.



"Há algum tempo queríamos ter um contato maior com Niterói, que conhecíamos muito devido às ondas de Itacoatiara. Vamos fechar parcerias, promover eventos conjuntos e nos aproximar também na área da pesca. Será muito bom para as duas cidades", disse Chicharro.



O prefeito de Nazaré elogiou o Carnaval de Niterói e acrescentou que, apesar de na sua cidade também haver Carnaval, há muitas diferenças da festa brasileira.



“Essa troca de experiências que estou tendo com a minha vinda a Niterói está sendo muito especial. É uma forma de consolidar essa parceria, como se fosse a primeira missão oficial de muitas que virão. Niterói tem um perfil de esporte e turismo, assim como Nazaré. Isso certamente nos garantirá que a parceria será boa para a economia dos dois municípios”, acredita o prefeito português.



Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Niterói, Luiz Paulino Moreira Leite, a parceria com a cidade-irmã será de grande importância.



“Não temos dúvida de que estamos iniciando uma grande parceria. As duas cidades têm características parecidas, como espaços para entreposto de pesca, o próprio surfe, onde temos atletas daqui que já se destacam em ondas grandes em Nazaré, entre outros. Estamos buscando inúmeras formas desse entrosamento trazer investimentos para Niterói, aproveitando o potencial da cidade parceira, e vice-versa. É uma troca de experiência que será boa para todos", disse Leite.



O subsecretário de Desenvolvimento Econômico de Niterói, Igor Baldez, também acompanha o prefeito de Nazaré e apresenta o potencial turístico de Niterói ao parceiro.



Outras parcerias com Portugal – Também em junho, Niterói assinou acordo de cidades irmãs com Braga, em Portugal, estabelecendo parcerias para impulsionar e fomentar novos negócios nas áreas de ciência e tecnologia, comércio, saúde, educação, entre outros.

Na mesma ocasião, Grael também conheceu a InvestBraga e apresentou Niterói para empresários na Associação Comercial de Braga, onde falou sobre as características da cidade e sobre os investimentos da Prefeitura de Niterói para gerar empregos e deixar a cidade ainda mais atraente para investimentos.