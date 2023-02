Os produtores e professores do Programa Aprendiz Musical assistiram à palestra. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Os produtores e professores do Programa Aprendiz Musical assistiram à palestra.Divulgação Ascom PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 27/02/2023 08:48

A segunda palestra do Ciclo de Capacitações Internas para produtores e professores do Programa Aprendiz Musical, iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, aconteceu na última sexta-feira (24).

O evento foi no Conservatório de Música de Niterói e teve como tema ‘A música como elemento de integração e inclusão para alunos neurodivergentes’, ministrada por Rosane Rabelo. A palestrante é formada em piano clássico pelo Conservatório de Música do Rio de Janeiro, graduada em pedagogia e com pós em Transtorno Espectro Autista (TEA).

Ela abordou temas relativos à dislexia, ao Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), ao Transtorno do Déficit de Atenção (TDA), ao Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e à Bipolaridade, entre outros.



Professora há 40 anos, ela atende crianças com transtorno de neurodesenvolvimento por meio da música. Na palestra, Rosane deu alguns exemplos de autismo, a partir de experiências profissionais e também pessoais e apresentou métodos educacionais com os quais trabalha, para estimular alunos em atividades que envolvem musicalização.

A profissional faz uso de objetos, que utilizam a linguagem sonora para o desenvolvimento da inteligência e que ativam outras partes do cérebro, funcionando como regulador educacional e emocional.



“É muito importante nós, professores e educadores, nos preocuparmos com tudo o que temos recebido em sala de aula, com as crianças autistas, com os neurodivergentes em geral. Fiquei muito feliz em saber que um programa como o Aprendiz Musical está aberto a participar dessa capacitação e que nós, professores, podermos ministrar estas palestras, transmitindo nosso conhecimento”, explica Rosane Rabelo.



A palestra tratou, ainda, de síndromes como Tourette, Borderline e Autismo. “Os desafios são muitos. Nós vivemos num país que tem uma sociedade excludente e quando aparece um programa como o Aprendiz, que quer acolher e abraçar todos, traz uma alegria imensa. A música faz com que o autista, por exemplo, se sinta pertencente. Ele consegue sentir o ritmo e isso é muito importante”, finaliza a educadora.



Sobre Rosane Rabelo - Mestranda do Curso de Diversidade e Inclusão (CMPDI) - Universidade Federal Fluminense; pós-graduada em Transtorno Espectro Autista (CBI MIAMI); pós-graduada em educação infantil: Perspectivas de Trabalho em Creches e Pré- Escolas - PUC. Graduada em pedagogia pela Universidade Estácio de Sá; formada pelo Conservatório Brasileiro de Música, em Piano Clássico; e especialista em ministrar aulas de música e musicalização com crianças com TEA.