O prefeito, Axel Grael, e o vice-prefeito, Paulo Bagueira, além de diversas outras autoridades marcaram presença nos desfiles. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 27/02/2023 08:32

Mais de 20 mil pessoas lotaram as arquibancadas do Caminho Niemeyer para assistir ao desfile das escolas de samba do Grupo A, que abriu o Carnaval 2023 na cidade na noite da última sexta-feira (24).

O prefeito, Axel Grael, e o vice-prefeito, Paulo Bagueira, além de diversas outras autoridades estiveram presentes no local para curtir o evento e abrir oficialmente o desfile. Já na noite de sábado (25), desfilaram os Grupos B e C com a entrada de graça.



"Menos de um ano depois do último Carnaval, que em 2022 aconteceu excepcionalmente em abril por conta da pandemia, os foliões já não aquentavam mais ficar em casa e saíram para a diversão", ressaltou a Prefeitura no texto.



O prefeito Axel Grael ressaltou que o Carnaval da cidade neste ano já começou de uma maneira especial.





“Niterói já fez um belo desfile na Sapucaí com a Viradouro, que terminou como vice-campeã das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Agora estamos começando essa grande festa aqui na cidade, novamente no Caminho Niemeyer, como uma forma de valorizar ainda mais o Carnaval de Niterói. A festa nesse local já foi um sucesso no ano passado, com muitos elogios dos participantes. Neste ano, tenho certeza de que não será diferente”, disse Grael.





O desfile oficial foi aberto pela Corte Momesca, formada pelo Rei Momo Renato Metello, a Rainha Paolinha Nascimento e a Princesa Rayanne dos Santos, acompanhados pelos blocos “Não é Não”, da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) e da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).



O vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, comemorou pelo segundo ano consecutivo o desfile no Caminho Niemeyer.

"Estamos muito felizes com a forma como as escolas evoluíram e amadureceram. Nosso trabalho tem sido muito importante na valorização do carnaval da cidade e na revitalização desta festa do povo. Desta festa que é cultura e é de extrema importância para a autoestima de tantas comunidades", afirmou Bagueira.







A Escola de Samba Cacique da São José abriu a festa dos foliões com o enredo “Festas”, seguido pela Unidos da Região Oceânica, cujo enredo foi “Magia dos Seres Elementais da Natureza”. Em seguida, a Souza Soares levantou a plateia com o enredo “Sou Mariá da Souza, orgulho de ser mãe, Exemplo de Raça, Força e Fé”.







A Magnólia Brasil levou as arquibancadas ao delírio com o enredo “Sorriso Negro”, enquanto a Experimenta da Ilha contou a história com o enredo “Pelas Mãos do Criador, um Tributo à Niterói”. A Folia do Viradouro contou a saga de Teresa de Benghela, com o enredo “Teresa de Benghela, uma Rainha no Pantanal”.







E os foliões continuaram sambando muito com a Alegria da Zona Norte, que cantou o enredo “De Pindorama ao Brasil”. A Sabiá desfilou o enredo “Resistir Para Existir, África a Raça Que a Mordaça Não Calou”. Fechando a noite, a Mocidade Independente de Icaraí cantou e contou o enredo “Iyá’s, Matripotência Mocidade”.







Presenças – No desfile desta sexta (24), também estavam presentes os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite; de Planejamento, Ellen Benedetti; e de Governo, Rúbia Secundino; do subsecretário Igor Baldez; do presidente da NitTrans, Gilson Souza; e do presidente da Neltur, Paulo Novaes; além do prefeito de Nazaré, Walter Chicharro, entre outras autoridades.







Desfiles de sábado - No sábado (25), a partir das 19h, o Caminho Niemeyer foi palco dos desfiles dos grupos B e C com apresentação das escolas Galo de Ouro, Império de Charitas, Amigos da Ciclovia, União da Engenhoca, Mistura de Raça, Garra de Ouro, Banda Batistão, Império de Arariboia, Paraíso do Bonfim, Combinado do Amor, Unidos do Sacramento, Tá Rindo Por Quê?, Balanço do Fonseca e Bem Amado.







A apuração das escolas de samba de Niterói acontecerá nesta terça-feira (28), às 18h, na quadra da Viradouro.





Confirma na íntegra como foi a ordem dos desfiles:



GRUPO C – 25/02







19h – Galo de Ouro



19h35min. – Império de Charitas



20h10min. – Amigos da Ciclovia



20h45min. – União da Engenhoca



21h20min. – Mistura de Raça







GRUPO B – 25/02







22h10min. – Garra de Ouro



22h50min. – Banda Bastistão



23h30min. – Império de Arariboia



0h10min. – Paraíso do Bonfim



0h50min. – Combinado do Amor



1h30min. – Unidos do Sacramento



2h10min. – Tá Rindo Por Que?



2h50min. – Balanço do Fonseca



3h30min. – Bem Amado.