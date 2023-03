Pelo segundo ano os desfiles foram realizados no Caminho Niemeyer. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Alex Ramos

Publicado 28/02/2023 09:14

Nesta terça-feira (28), a partir das 18 horas, carnavalescos, integrantes das escolas de samba de Niterói e de comunidades se reúnem na quadra da Unidos do Viradouro, no Barreto, para participar da apuração que vai anunciar as campeãs do Carnaval de 2023 da cidade. No segundo ano de desfiles realizados no Caminho Niemeyer, a passarela do samba recebeu mais de 60 mil pessoas, com uma infraestrutura montada para garantir tranquilidade e conforto para quem foi assistir e para os integrantes das agremiações.

Foram 23 escolas de samba que desfilaram na sexta-feira e sábado, data escolhida pela Prefeitura de Niterói para o desfile oficial não confrontar com os da Marquês de Sapucaí e não dividir o público. E quem foi para as arquibancadas aproveitou a megaestrutura montada pela Prefeitura, por intermédio da Neltur, para assistir ao desfile das escolas de samba dos Grupos A, B e C do Carnaval 2023.

“Realmente ficamos muito felizes. Demos a estrutura e as agremiações se dedicaram e deram o melhor para brilhar no carnaval. É uma festa do povo que atrai inúmeros visitantes para a cidade, gera emprego e renda e une comunidades inteiras em torno dessa preparação. Foi tudo muito bem organizado para que todos pudessem participar com segurança e conforto, consagrando o espaço como passarela no samba”, afirmou o prefeito Axel Grael .

“Tivemos um ótimo carnaval da retomada. Os bairros com carnavais de muita animação e segurança e o segundo ano dos desfiles no Caminho Niemeyer que foi um sucesso. Vamos trabalhar para aprimorar ainda mais e no ano que vem oferecermos um carnaval melhor ainda para a população”, afirmou o vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira.

No primeiro dia o desfile oficial foi aberto pela Corte Momesca, formada pelo Rei Momo Renato Metello, a Rainha Paulinha Nascimento e a Princesa Rayanne dos Santos, acompanhados pelos blocos “Não é Não”, da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim) e da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).

Já no segundo dia, abriram os desfiles o Grupo C com a Galo de Ouro, Império de Charitas, Amigos da Ciclovia, União da Engenhoca, Mistura de Raça. Em seguida o Grupo B com Garra de Ouro, Banda Batistão, Império de Arariboia, Paraíso do Bonfim, Combinado do Amor, Unidos do Sacramento, Tá Rindo Por Quê?, Balanço do Fonseca e Bem Amado fechou já no amanhecer de domingo, no Caminho Niemeyer.

Entre as personalidades que desfilaram, Bia Bedran, que foi tema da escola Amigos da Ciclovia, muito entusiasmada, a artista niteroiense foi aclamada pelos foliões.

Na apresentação dos Desfiles, pela primeira vez, uma personalidade trans, a Fabianna Brazil brilhou na noite que teve muita receptividade dos presentes. Destacamos também a área reservada para deficientes físicos, que teve grande aceitação.

A apuração será amanhã, terça-feira (28/2), na Quadra da Unidos do Viradouro, na Av. do Contorno, a partir das 18h, com entrada franca.

O presidente da Neltur, Paulo Novaes, disse que o Carnaval em Niterói foi sucesso tanto no Caminho Niemeyer como nos bairros. "O carnaval, além da alegria dos foliões, representa um impulso para a economia da cidade através de seus pólos gastronômicos, hoteleiro e transporte. Os desfiles no Caminho Niemeyer deram um novo status ao carnaval da cidade e um estímulo para que cada escola se apresentasse cada vez melhor”, ressalta Novaes

A presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, Rubia Secundino, destacou que o carnaval foi preparado com muito cuidado e atenção.

“Tivemos um momento excepcional este ano no desfile de Niterói. As agremiações vieram com muita animação, samba no pé e tiveram todo o cuidado de preparar as alegorias, carros e fantasias. Os desfiles, que pelo segundo ano consecutivo aconteceram no Caminho Niemeyer, contaram com um espaço preparado especialmente para que as escolas pudessem levar essa mistura de encantamento e fantasia ao público, com toda segurança que o local proporciona", declarou Rubia.

Desfile de sábado - A Escola de Samba Cacique da São José abriu a festa dos foliões com o enredo “Festas”, seguido pela Unidos da Região Oceânica, cujo enredo foi “Magia dos Seres Elementais da Natureza”. Em seguida, a Souza Soares levantou a plateia com o enredo “Sou Mariá da Souza, orgulho de ser mãe, Exemplo de Raça, Força e Fé”.

A Magnólia Brasil levou as arquibancadas ao delírio com o enredo “Sorriso Negro”, enquanto a Experimenta da Ilha contou a história com o enredo “Pelas Mãos do Criador, um Tributo à Niterói”. A Folia do Viradouro contou a saga de Teresa de Benghela, com o enredo “Teresa de Benghela, uma Rainha no Pantanal”.

E os foliões continuaram sambando muito com a Alegria da Zona Norte, que cantou o enredo “De Pindorama ao Brasil”. A Sabiá desfilou o enredo “Resistir Para Existir, África a Raça Que a Mordaça Não Calou”. Fechando a noite, a Mocidade Independente de Icaraí cantou e contou o enredo “Iyá’s, Matripotência Mocidade”.