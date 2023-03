Segundo o prefeito de Niterói, Axel Grael, o novo secretário tem legitimidade para assumir a pasta e vai dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos na Secretaria. - Divulgação Ascom PMN

Publicado 01/03/2023 08:04

Com a missão de investir em formação, desenvolvimento e execução de políticas públicas na área da participação social, o novo secretário municipal de Participação Social de Niterói, Octávio Ribeiro, tomou posse nesta terça-feira (28), na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, na Zona Sul da cidade. Com uma trajetória voltada para o movimento comunitário, de 2020 a 3023 Octávio foi subsecretário da pasta, que cuida de programas sociais da Prefeitura como o Niterói Jovem EcoSocial e o Rede Acolher.



De acordo com o prefeito Axel Grael, o novo secretário tem legitimidade para assumir a pasta e vai dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos na Secretaria.



“Octávio é uma pessoa muito dedicada, que sabe tudo do nosso EcoSocial e que junto com Pipico trabalhou para construir esse processo e tornou isso uma realidade. Ele tem a legitimidade para fazer essa interlocução com as comunidades e vem de uma Secretaria que é da maior importância, porque é uma pasta que tem entregas, metas a cumprir, prioridades para a cidade, mas faz esse papel de escuta, de ouvir das comunidades", disse Grael.

O chefe do Executivo niteroiense afirmou que já conversou com Octávio sobre os investimentos em infraestrutura que serão feitos nas comunidades e vão atender aos anseios dos moradores. "Sabemos o quanto as pessoas precisam dessa interlocução. Vamos seguir avançando na direção do que a gente sempre quis: fazer de Niterói aquele modelo de cidade que a gente sempre sonhou”, afirmou o prefeito de Niterói, Axel Grael.



O novo secretário recebeu o convite para o cargo em virtude da saída de Anderson Pipico, que assumiu vaga de vereador titular na Câmara Municipal de Niterói.



“A minha trajetória política e a minha formação são ligadas diretamente à atuação no movimento social, especificamente no movimento comunitário. Tenho muito orgulho de ter na Famnit esse instrumento vivo e pulsante da nossa cidade. Quero agradecer o apoio da minha família, dos amigos, gestores do governo e fazer um agradecimento especial ao prefeito Axel Grael pela confiança e pela oportunidade. Com a minha equipe vamos continuar o trabalho para fazer de Niterói uma cidade cada vez melhor para se viver e ser feliz”, discursou Ribeiro.



Anderson Pipico disse que saiu da Secretaria de Participação Social com o sentimento de dever cumprido.







“A gente tem dois projetos importantes lá. Temos o Niterói Jovem EcoSocial, que na primeira etapa formou 400 jovens e agora está com mais 500 jovens, e temos também o Rede Acolher, que é um projeto voltado para os egressos, pregressos e as famílias dos apenados, projeto que no ano passado atendeu a mais de 400 egressos. Temos também uma outra função fundamental que é servir como uma espécie de interlocutor entre o governo e os núcleos sociais. Acho que a gente conseguiu cumprir isso de forma eficaz e tenho certeza absoluta que a condução do Octávio na secretaria é a continuidade destes projetos. E a gente vai estar na Câmara trabalhando e atuando no sentido de também valorizar essa relação com o movimento social, popular e ajudar no que for preciso”, destacou Pipico.



A cerimônia de posse de Octávio Ribeiro aconteceu na Sala Nelson Pereira dos Santos com a presença de secretários e representantes da administração municipal, do presidente da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit), Manoel Amâncio, de lideranças comunitárias e de representantes de movimentos sociais.





Perfil do novo secretário – Com 34 anos de idade, Octávio Ribeiro participa do movimento comunitário da cidade desde a adolescência. Foi presidente do Conselho de Representantes da Federação das Associações de Moradores de Niterói (Famnit) e também dirigente estadual da União das Federações e Associações de Moradores do estado do Rio de Janeiro. Octávio trabalhou em defesa das pautas comunitárias e sociais. Ele integrou a administração municipal, em 2014, como diretor da Secretaria de Participação Social. Logo depois, foi nomeado subsecretário da pasta e participou da gestão do Programa Niterói Jovem EcoSocial, do Programa Rede Acolher, do Projeto Qualificar e do Portal dos Conselhos Municipais.