Axel Grael: Medalha Oswaldo Cruz foi concedida ao prefeito de Niterói - Divulgação/Lucas Benevides

Publicado 06/08/2023 11:43

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz nas categorias Saúde e Meio Ambiente neste sábado (05). A entrega aconteceu no encerramento do Congresso de Saúde Pública e Formação Humana, realizado na Sala Nelson Pereira dos Santos, no Gragoatá. A medalha, que é uma das mais importantes atribuídas à saúde brasileira, foi entregue ao prefeito pelas mãos do reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antonio Claudio Lucas de Nóbrega.

Axel Grael agradeceu o reconhecimento.“Eu fiquei muito feliz por receber esse reconhecimento neste que é um evento importante para a cidade, que integra a temática da saúde com a questão social, a política indígena e o meio ambiente”, declarou.

Além do prefeito, outras autoridades da Prefeitura também receberam a medalha, como o ex-prefeito e atual secretário Executivo, Rodrigo Neves; as secretárias de Saúde, Anamaria Schneider, e de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa; entre outros. Já o reitor da UFF recebeu das mãos do prefeito a Medalha ao Mérito Científico Carlos Chagas.

Organizado pelo Laboratório Audiovisual Científico e pela Rede de Saúde Coletiva da UFF, o evento durou três dias e foi realizado em homenagem ao centenário da Sociedade Brasileira de Higiene e Saúde Pública. O evento contou com palestras, rodas de conversas e exposições sobre temas ligados à Saúde e como ela atua nas áreas de Educação, Meio Ambiente, pautas indígenas e Doenças Negligenciadas, com o objetivo de aproximar os estudantes, pesquisadores e profissionais dos temas discutidos.