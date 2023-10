Projeto Território da Juventude é lançado em Niterói: inclusão social planejada - Luciana Carneiro/Ascom

Projeto Território da Juventude é lançado em Niterói: inclusão social planejadaLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 26/10/2023 15:55

Niterói – Na última terça-feira (24) foi lançado em Niterói o Projeto Território da Juventude. O programa piloto está sendo implementado no Complexo da Viradouro, atendendo 50 jovens, e faz parte do Pacto Niterói Contra a Violência, uma política de segurança e de prevenção à violência que objetiva estimular o fortalecimento da cultura da paz. Desde o lançamento do Pacto em 2018, cerca de 54 mil jovens já foram ou estão sendo atendidos através de projetos como: EcoSocial, Aprendiz Musical, Poupança Escola, Espaço Nova Geração e Coordenadoria da Juventude.



Com investimentos municipais de R$ 304 milhões, o Pacto Niterói Contra a Violência atua em 18 projetos nos eixos de Prevenção, Policiamento e Justiça, Convivência e Engajamento dos Cidadãos e Ação Territorial Integrada. Dentro do eixo prevenção já são: EcoSocial - 900 jovens (500 atualmente e 400 já formados); Aprendiz Musical – 40.000 jovens (desde 2001, 7.500 em 2023); Poupança Escola com 9.293 jovens, Espaço Nova Geração atendendo 1205 jovens e cerca de 2600 jovens atendidos pela Coordenadoria da Juventude.



Durante os meses do projeto, os jovens vão participar de vivências culturais que promovam inovações no Complexo do Viradouro por meio de linguagens artísticas e/ou culturais, que serão ofertadas através de oficinas de Teatro, Cinema, Arte e História, Especialistas e Orientadores, irão através destas oficinas colaborar para que o jovem fortaleça seus conhecimentos, socioculturais e tecnológicos, potencializando deste modo os recursos de fotografia e filmagem com celular, que poderá posteriormente se tornar uma oportunidade de emprego.



“É importante que se saiba o que o governo municipal tem feito de políticas públicas para a juventude. São inúmeras oportunidades oferecidas e talvez esteja num projeto deste o futuro profissional e de cidadania para a família desses jovens. Às vezes as coisas passam e não vejo e pode ser um diferencial na vida. A Prefeitura fez um investimento de cerca de R$ 40 milhões nesta comunidade na urbanização e implantação de novos equipamentos comunitários esportivos. Obras que melhoram a qualidade de vida de quem mora lá”, afirmou o prefeito de Niterói, Axel Grael.



O prefeito reiterou que outras oito comunidades também receberão em breve obras desse porte, ressaltando que o município criou o Pacto para tratar a questão da criminalidade não olhando apenas a consequência, mas também sua origem, além de oferecer oportunidades de empregos.



Foi traçado o perfil dos 150 jovens que se candidataram, fazendo o mapeamento social para, através deste diagnóstico, trabalhar as metas do programa. Destes, um total de 120 são negros e negra, 110 tem ensino regular incompleto. No que se refere à família, 16 deles não tem renda fixa, 78 famílias ganham até um salário mínimo, 53 até dois e 70 famílias estão inscritas no Programa Bolsa Família.



“A Prefeitura está atacando todas as pontas do problema. O Pacto foi criado e hoje se materializa em número de indicadores. Um exemplo que chegamos a ter no ano anterior é que com esse processo a letalidade violenta na cidade caiu tanto que podemos dizer que tivemos 150 vidas poupadas. No diagnóstico feito a questão da geração de renda e as oportunidades são fundamentais. É uma construção tijolo por tijolo e o quanto é importante cada passo para se aproximar da juventude. Queremos cuidar dos nossos jovens para evitar que se envolvam como situações violentas como as ocorridas no Rio ontem e sabemos que esses jovens serão capazes de se envolver no projeto”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes



O Projeto Território da Juventude é gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, está inserido no eixo prevenção do Pacto Niterói Contra Violência (PNCV) e tem como foco a proteção social de jovens entre em situação de vulnerabilidade social. Os jovens selecionados recebem um benefício socioassistencial no valor de R$ 750 (por até 10 meses), disponibilizado através da Moeda Social Arariboia.

"Esse envolvimento é de extrema importância. Ao realizarmos o diagnóstico, identificamos o perfil e melhor forma de trabalhar. Envolvemos os jovens nos projetos e damos a eles oportunidades de aprendizado e de uma nova visão de sociedade. O Projeto Território da Juventude busca implementar um conjunto de ações com diversas secretarias, oferecendo o aprendizado e muitas oportunidades, auxiliando não só nesta parte emocional, mas identificando problemas e buscando soluções", explica o secretário Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira.