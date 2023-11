Artistas que expõem na mostra "Mar de Niterói": abertura sexta-feira (10), no Mercado Municipal da cidade - Divulgação/Ascom

Publicado 06/11/2023

Niterói -- As artes plásticas ganham mais um espaço na cidade. A exposição “Mar de Niterói” vai ser aberta, na sexta-feira (10), às 18h, no Mercado Municipal, no restaurante Sagrado Mar, reunindo trabalhos de Rodrigo Saramago, Rudi Sgarbi, Bia Torres, Duda Oliveira, Elza Suzuki e Wil Catarina. A coletiva inaugura a série “Sextas com arte”, na primeira mostra do Mercado.

No mês de aniversário do município, os artistas visuais destacam a beleza da orla niteroiense como ponto de inspiração criativa na trajetória de cada um. Para os seis expositores, o amor pela cidade passa pelo carinho com a paisagem. Ao afirmar que vive uma relação visceral com Niterói, Rodrigo Saramago cita a ligação com as praias. “Ela é intensa e diária”, diz. Rudi Sgarbi, que já velejou, faz coro: “Tenho uma forte relação com nossas praias, principalmente Itacoatiara, que frequento desde a infância”.

Já Bia Torres diz que nasceu em Angra dos Reis, mas se mudou ainda pequena para a cidade. “Então o mar está na minha vida desde o nascimento”, comenta. Já Duda Oliveira fala da alegria de expor no mês do aniversário de Niterói. “É a nossa casa”, disse Duda, que já homenageou a Baía de Guanabara em exposição no MAC. Elza Suzuki, que pintou a flora e a fauna da Lagoa de Piratininga, frisa a importância da preservação ambiental. Para ela, é preciso cuidado com a natureza. “Temos que refletir mais sobre conservação”, afirma.

Wil Catarina, que fez carreira na Marinha do Brasil, argumenta que viver em Niterói é ter ao redor a influência de cenários perfeitos. “O mar está presente e se tornou referência e inspiração. Isso se reflete no horizonte de minhas paisagens”, explica.

Com a abertura da exposição “Mar de Niterói” será lançada também uma nova atração no cardápio do restaurante, assinado pelo chef Marcio Ferreira. É uma feijoada de frutos do mar. A noite terá ainda a apresentação do compositor Marcus Lima, cantando e tocando violão. As reservas podem ser feitas através do WhatsApp (21) 99956-5000. O Sagrado Mar fica no segundo piso do Mercado Municipal, na Rua Feliciano Sodré 488, no Centro de Niterói.