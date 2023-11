Reciclagem: ecobags gerando renda para famílias de Niterói - Divulgação/Ascom

Publicado 15/11/2023 11:45 | Atualizado 15/11/2023 11:45

Niterói – Reduzir, reusar, reciclar. Seguindo a dinâmica dos três “Rs”, a Bunker One – gigante dinamarquesa de fornecimento de combustíveis marítimos – está transformando em ecobags e estojos os macacões usados pelos funcionários da sua subsidiária Nova Offshore, que faz as operações de abastecimento. E o compromisso não é apenas ambiental. Gerar renda e movimentar a comunidade de Niterói, onde fica a base de operações da Nova Offshore, estão no cerne do projeto.

A transformação das vestimentas em novas peças é feita pelas costureiras da ONG Mulheres do Sul Global, negócio social que busca empoderar economicamente mulheres refugiadas e em situação de vulnerabilidade. A parceria conta também com a colaboração da empresária Vanessa Fraga, membro da Comissão de Direito da Moda da OAB-Niterói e responsável pelo Charlotte Brechó, referência em upcycling e certificado pela Secretaria do Clima de Niterói por boas práticas de neutralização de carbono.

Além de fornecer o material para a confecção das bolsas, a Bunker One remunera a ONG por peça produzida, garantindo que ao menos 60% do valor fique diretamente com as costureiras. As primeiras entregas ocorreram em setembro. E a expectativa é manter um fluxo de produção constante, já que a meta é desperdício zero e ainda há muito a ser transformado. O projeto é pioneiro em termos globais na Bunker One e entrou no relatório de ESG da companhia. A expectativa é de que essa experiência seja replicada por outros escritórios da companhia dinamarquesa e até mesmo por outras empresas do setor de óleo e gás.