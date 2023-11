Inácio Rios: participando das comemorações do Dia Nacional do Samba - Divulgação/Ascom

Inácio Rios: participando das comemorações do Dia Nacional do SambaDivulgação/Ascom

Publicado 28/11/2023 05:42

Niterói - A cidade se prepara para celebrar o Dia Nacional do Samba com um evento especialmente dedicado ao gênero, nos próximos sábados (2) e domingo (3), no icônico Caminho Niemeyer (no Centro, ao lado do Terminal Rodoviário). A festa terá ritmo, dança e alegria, com entrada grátis. Os artistas Diogo Nogueira, Inácio Rios e o grupo Vou Pro Sereno são presenças confirmadas.



No sábado (2) Carlinhos 7 Cordas se apresenta no evento, a partir das 13h. Depois, será a vez da apresentação das Escolas de Samba de Niterói, antes de Inácio Rios e Diogo Nogueira fecharem a noite, cada um apresentando o seu show.



A programação no domingo (3) começa com Samba em Movimento. As Escolas de Samba de Niterói também vão se apresentar no segundo dia, antes de Mingo Silva e Marmita fazerem a festa no Caminho Niemeyer. O grupo Vou Pro Sereno encerra a festa.



O Dia Nacional do Samba é uma realização da Coordenadoria Geral de Eventos (CGE) da Prefeitura de Niterói. Serão arrecadados no local 1 kg de alimento, para quem quiser contribuir, e os mantimentos serão doados para o Programa Niterói Solidária. Outras informações nos canais digitais do instagram @cgeniteroi e @niteroipref.



PROGRAMAÇÃO



Sábado (2/12)



12h00 - Abertura do evento

13h00 - Carlinhos 7 Cordas

15h30 - Escolas de Samba de Niterói

18h30 - Inácio Rios

21h00 - Diogo Nogueira



Domingo (3/12)

12h00 - Abertura do evento

13h00 - Samba em Movimento

15h30 - Escolas de Samba de Niterói

19h00 - Mingo Silva e Marmita

21h00 - Vou Pro Sereno