Mostra SENAI de Projetos Integradores em Niterói: quarta-feira, no Barreto - Divulgação/Ascom

Publicado 28/11/2023 11:25

Niterói – Projetos criativos e eficientes, elaborados com as soluções mais modernas disponíveis no universo da educação profissional, engajados com demandas reais da indústria fluminense. É o que o público poderá conferir nesta quarta-feira (29), durante a ‘Mostra Firjan SENAI de Projetos Integradores’.



A partir da iniciativa, a Firjan SENAI abre as portas de todas as unidades do estado para receber a comunidade e apresentar os trabalhos realizados pelos alunos. Em Niterói, o evento acontece das 10h às 15h, na unidade que funciona na Rua General Castrioto, 460 - Barreto. No local, serão expostos 14 projetos criados com base em desafios reais da indústria de diversos setores e da comunidade.



A iniciativa propõe que os estudantes pensem em ideias inovadoras para possíveis soluções, desenvolvendo um protótipo com propostas de medidas mais eficientes e sustentáveis para o ambiente industrial e para a sociedade. O projeto contribui para a formação profissional dos alunos, que ainda apresentam todo o seu potencial ao mercado. Na ocasião, serão oferecidas ainda palestras, oficinas gratuitas, além de visitação aos laboratórios das escolas.



Durante a Mostra, os projetos podem ser escolhidos pela indústria para investimento. “É um marco no processo de formação do aluno. O processo de criação de soluções viáveis mobiliza conhecimentos, habilidades e atitudes do aluno que o preparam para o mercado de trabalho”, explicou o gerente de Educação Profissional da Firjan, Edson Mello.



Palestras sobre o mercado de trabalho fazem parte da programação. O público, além de conferir a exposição dos protótipos, também poderá participar de oficinas, assim como realizar visita guiada pela unidade.



ALUNOS DE NITERÓI CRIAM EQUIPAMENTO



Os alunos do curso de Mecânico de Manutenção, da Firjan SENAI Niterói, por exemplo, criaram um equipamento que facilita o processo de soldagem de peças. Assim, com o projeto ‘Morsa para Soldagem 320’, os estudantes estruturaram um equipamento que propõe melhorar a forma de fixação das peças.



Para a criação do equipamento, os alunos realizaram pesquisas in loco em oficinas. As visitas contribuíram para que eles identificassem uma demanda real para o dia a dia do processo de trabalho. “Foi observado que muitos trabalhadores tinham dificuldades no momento da soldagem por conta do tipo de morsa utilizada para fixar essas peças, que não era prática. Assim estruturamos um equipamento que facilitasse esse processo”, destacou a aluna Rebeca Xavier, que estará com o grupo apresentando essa proposta.





Entre os demais projetos há criações voltadas para promover a inclusão, como o projeto na área de alimentação; para a promoção de ações sustentáveis, como o voltado para a coleta de resíduos eletrônicos e para reciclagem de papel. Ainda há propostas de ações para o bem-estar de animais e soluções tecnológicas para a proteção de dados.



Para encontrar a unidade mais próxima, saber mais sobre a programação e se inscrever:

